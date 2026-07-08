Venirea fostului dinamovist Eddy Gnahore (32 de ani) la FCSB îi oferă o dilemă serioasă antrenorului Marius Baciu pentru sezonul următor. Tehnicianul va avea de ales între cel puțin trei jucători pentru postul de mijlocaș defensiv.

Eddy Gnahore are minimum doi rivali pentru a fi titular la FCSB

Gnahore se va lupta pentru un loc în primul ”11” de la FCSB cu Joao Paulo (28 de ani) și cu Ofri Arad (27). Pe listă s-ar putea înscrie și Mihai Lixandru (25), dacă plecarea sa în zona Golfului nu se va concretiza.

Ajuns în februarie 2026 la FCSB de la Oțelul Galați, Joao Paulo a avut o a doua parte a sezonului 2025-2026 solidă la fosta campioană a României. Internaționalul din Capul Verde, cu două meciuri la Campionatul Mondial, s-a impus ca titular pe postul de ”închizător” și a reprezentat și o opțiune pentru poziția de fundaș stânga.

Mai mult decât atât, Joao Paulo a reușit și să înscrie în partida FCSB - FC Botoșani 4-3, primul baraj pentru preliminariile Conference League. El a mai punctat pentru fosta campioană în Farul - FCSB 2-3, duel din play-out.

La rândul său, Ofri Arad poate reprezenta o variantă pentru formula de start a celor de la FCSB. Arad părea plecat din tabăra fostei campioane până să marcheze golul victoriei din Dinamo - FCSB 1-2, decisiv în calificarea roș-albaștrilor în turul doi preliminar din Conference League.

Echipa probabilă a FCSB-ului cu Gnahore

FCSB (4-3-3): Ștefan Târnovanu (Matei Popa, regula U21) - Ronny Labonne (Ricardo Pădurariu, regula U21), Joyskim Dawa/Siyabonga Ngezana, Mihai Popescu, Risto Radunovic - Juri Cisotti, Joao Paulo/Eddy Gnahore (Ofri Arad), Florin Tănase - David Miculescu, Daniel Bîrligea (Alexandru Stoian, regula U21), Octavian Popescu (Mihai Toma, regula U21).

Gabriel Glăvan, despre Gnahore: ”Cel mai bun din România. Nu știu dacă se va încadra”

Eddy Gnahore (32 de ani), fostul mijlocaș de la Dinamo, a fost transferat de Gigi Becali la FCSB. Fosta campioană, prin vocea patronului, a anunțat că a rezolvat transferul fostului dinamovist. Mijlocașul francez a fost unul dintre cei mai buni jucători ai ”câinilor” din ultimele două sezoane, dar clubul a decis să nu-i prelungească înțelegerea.

La noua sa echipă, francezul ar urma să aibă un salariu similar cu cel pe care l-a avut la Dinamo, 20.000 de euro, sumă care îl va ”propulsa” în topul celor mai bine plătiți jucători din lotul fostei campioane.

Gabriel Glăvan, fostul director sportiv de la Dinamo, i-a făcut portretul francezului și ridică semne de întrebare. Chiar dacă are cifre excelente, fostul oficial al ”câinilor” nu știe dacă Gnahore se va integra la FCSB.

”Era cel mai bun mijlocaș central din România, asta și pe date, era omul care pasa cel mai bine, cea mai bună acuratețe a paselor în față. A pasat destul de scurt, dar era un jucător de care orice echipă avea nevoie.

Gnahore, cumva, joacă doar în 4-3-3, număr 6, e foarte bun în poziționarea defensivă. Un jucător care reușește să țină echipa sus, recuperează repede mingea. Acum nu știu dacă se va încadra în sistemul tactic de la FCSB sau la cerințele pe care le are această echipă.

E un jucător care joacă scurt, nu joacă neapărat tot timpul decisiv, ceea ce-i place domnului Becali. Nu știu dacă va fi cea mai bună mișcare pentru ambele părți, ca să zic așa”, a spus Glăvan, în exclusivitate pentru Sport.ro.

În sezonul recent încheiat, mijlocașul francez a disputat 43 de meciuri în toate competițiile pentru Dinamo, perioadă în care a marcat două goluri și a oferit două pase decisive.

Gnahore și-a făcut junioratul în Franța și Anglia, trecând prin academiile lui Chateauroux, Manchester City sau Birmingham. În 2014 a ajuns pentru prima dată în Italia, acolo unde și-a petrecut cea mai mare parte a carierei, la cluburi precum Carrarese, Napoli, Carpi, Crotone, Perugia, Palermo sau Ascoli.

Site-ul de specialitate Transfermarkt îl evaluează în prezent la 600.000 de euro.

Bursa transferurilor la FCSB

Antrenor - Marius Baciu (confirmat)

Veniri - Ronny Labonne (Caen / 200.000 euro), Eddy Gnahore (Dinamo / liber de contract - încă neprezentat oficial)

Reveniri după împrumuturi - Ricardo Pădurariu (Corvinul), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia), Dennis Politic (Hemannstadt)

Plecări - Vlad Chiricheș (retras din activitate), Darius Olaru (Union Saint-Gilloise / 3 milioane de euro), Daniel Graovac (Rapid / gratis), Mamadou Thiam (contract reziliat), Baba Alhassan (contract încheiat), Lukas Zima (Petrolul / gratis), David Kiki (contract reziliat), Alexandru Maxim (CSU Craiova / gratis), Mario Preda (FC Botoșani / gratis), Ionuț Cercel (FCV Farul / împrumutat), Alexandru Pantea (Levadiakos / împrumutat)