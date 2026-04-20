Mirel Rădoi (45 de ani) s-a întors, la FCSB, la 11 ani după primul său mandat de antrenor aici, pentru a da o mână de ajutor, după căderea echipei în play-out.

Când a fost prezentat în fața presei, pe 11 martie, probabil că nici Mirel nu credea că a doua sa aventură roș-albastră va fi atât de scurtă. Pentru că, după doar patru partide în play-out – 2 victorii, 1 egal, 1 înfrângere – el a și ajuns la un acord de principiu cu Gaziantep, locul 11 în Turcia, grupare la care sunt legitimați Sorescu, Maxim și Drăguș.

Farul Constanța – FCSB, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 20:30

Diseară, Rădoi poate bifa ultima sa prezență pe banca roș-albaștrilor, lăsând echipa pe locul 1 în clasamentul din play-out.

În cazul în care FCSB va învinge Farul, la Ovidiu, bucureștenii vor detrona UTA în fruntea ierarhiei. Totuși, e de așteptat ca dobrogenii să joace pe viață și pe moarte, în condițiile în care, după ultimele rezultate, echipa a căzut pe 7, loc de baraj!

De la ora 20:30, Sport.ro va oferi meciul Farul Constanța – FCSB, în format LIVE TEXT!