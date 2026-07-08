Universitatea Craiova s-a impus cu 4-1 în fața lui ML Vitebsk, în meciul tur din primul tur preliminar din Champions League.

Partida s-a disputat pe Stadionul Mezokovesdi Varosi din Ungaria și a reprezentat primul meci din sezon al campioanei României.

Filipe Coelho: „A fost un meci dificil”

Filipe Coelho a vorbit despre partida cu echipa din Belarus și s-a declarat mulțumit de rezultat.

Cu toate acestea, antrenorul portughez a subliniat faptul că echipa sa mai are multe de îmbunătățit.

„Suntem cu toții fericiți, este un start bun. A fost un meci dificil, dacă te uiți la rezultat a fost un meci ușor, dar nu a fost așa. Avem multe lucruri de îmbunătățit.

E important să fim competitivi ca grup, ca echipă, am avut mai multe momente bune pe parcursul meciului. E clar că trebuie să avem grijă mai mult la anumite lucruri, să folosim mai mult spațiile. E normal, suntem la început de sezon. A fost o evoluție bună, un rezultat bun, am avut grijă la anumite aspecte.

Nu pot să spun în procente la ce raport fizic suntem. E destul de cald, sigur că trebuie să și suferim din când în când, sigur că ne va preocupa refacerea pentru că nu este mult timp până la următorul meci.

Am arătat unele slăbiciuni fizice ca echipă. Când vorbeam cu Teles îi ceream să nu rămână într-un duel 2 contra 1. Îmi place să vorbesc cu jucătorii, este foarte bine să dialogăm”, a spus Filipe Coelho la Digi Sport.

Pentru olteni au marcat Baiaram (4), Al Hamlawi (24 și 43, ambele din penalty) și Nsimba (90+4). Golul de onoare al gazdelor a fost înscris de către Gromyko în minutul 20.

Returul de pe „Ion Oblemenco” este programat să se desfășoare peste o săptămână, pe 15 iulie, de la ora 20:30.

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