Partida amicală dintre FCSB și Al-Jazira va avea loc miercuri, de la ora 18:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

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FCSB - Al-Jazira 1-0, LIVE TEXT la Sport.ro

PAUZĂ!

Update 18:45: Rezervele roș-albaștrilor au ieșit la încălzire.

Min. 11: GOOOOL FCSB! Octavian Popescu deschide scorul.

Min. 1: Începe partida!

Echipa de start a FCSB-ului pentru amicalul cu Al Jazira: Târnovanu – V. Crețu, Dawa, Andre Duarte, Pădurariu – Cisotti, Radunovic – Toma, Stoian. Oct. Popescu – Bîrligea

Rezerve: R. Andrei, M. Popa, Udrea, Dăncuș, Politic, Avram, Labonne, D. Popa.

Antrenor: Marius Baciu

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FCSB va disputa al doilea amical al verii împotriva lui Al-Jazira. „Roș-albaștrii vin după înfrângerea rușinoasă din primul meci de pregătire, 0-4 cu USG.

Formația patronată de Gigi Becali va juca împotriva noii echipei a lui Cosmin Olăroiu.

”Trebuie să trecem de trei tururi în Europa ca să salvăm sezonul dezastruos”. FCSB, în corzi

În cadrul unui interviu pentru Pro TV oferit reporterului Catia Tănase, Ștefan Târnovanu a evidențiat că singurul lucru care poate salva stagiunea precedentă e calificarea în faza ligii din Conference League.

”(n.r. Cum decurge stadiul de pregătire?) E greu, nu-mi place, nu-mi plac cantonamentele. Prefer meciurile, abia aștept să înceapă campionatul. Să jucăm, nu îmi place să mă antrenez. Sper să ne calificăm în Europa ca să putem juca din trei în trei zile.

La ce sezon am avut anul trecut... ce presiune să mai fie? Trebuie să intrăm în Europa, clar, avem primul tur adversar accesibil. Trebuie să trecem de trei tururi în Europa ca să salvăm sezonul dezastruos de anul trecut”, a spus Ștefan Târnovanu.