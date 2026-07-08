FOTO EXCLUSIV Surpriză în amicalul lui FCSB! Fiul lui Bacary Sagna a fost pe teren

Surpriză în amicalul lui FCSB! Fiul lui Bacary Sagna a fost pe teren Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB s-a impus cu 1-0 în fața lui Al-Jaziara, în al doilea meci amical al verii.

TAGS:
FCSBbacary sagnaElias SagnaManchester CityArsenalal jazira
Din articol

Partida amicală dintre FCSB și Al-Jazira a putut fi urmărit în forma LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

FCSB s-a impus cu 1-0, grație golului marcat de Octavian Popescu în minutul 11 și a obținut prima victorie în partidele de pregătire chiar împotriva echipei lui Cosmin Olăroiu.

Fiul lui Bacary Sagna a jucat împotriva lui FCSB

  • 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

În amicalul dintre FCSB și Al-Jazira a evoluat fiul lui Bacary Sagna, fost vedetă a lui Arsenal și Manchester City, care are 65 de meciuri jucate în naționala Franței.

Elias Sagna este mijlocaș și joacă la echipa U21 de la Al-Jazira, dar Cosmin Olăroiu i-a acordat o șansă importantă în partida cu FCSB.

Bacary Sagna a trecut de-a lungul carieri pe la Auxerre, Arsenal, Manchester City, Benevento și Montreal.

Fundașul dreapta a evoluat în cele mai multe partide pentru „tunari”. 284 de meciuri, cinci goluri și 24 de assist-uri sunt cifrele lui Bacary Sagna în tricoul lui Arsenal.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Trump, declarații dure la summitul NATO: „Sunt supărat pe Alianță”. Țara cu care vrea să rupă toate relațiile comerciale
Trump, declarații dure la summitul NATO: „Sunt supărat pe Alianță”. Țara cu care vrea să rupă toate relațiile comerciale
ARTICOLE PE SUBIECT
Cosmin Olăroiu, pe bancă în amicalul cu FCSB! Ce a făcut noul antrenor de la Al-Jazira
Cosmin Olăroiu, pe bancă în amicalul cu FCSB! Ce a făcut noul antrenor de la Al-Jazira
FCSB - Al-Jazira 1-0. Fosta campioană a României a învins-o pe noua echipă a lui Cosmin Olăroiu. Cine a decis meciul
FCSB - Al-Jazira 1-0. Fosta campioană a României a învins-o pe noua echipă a lui Cosmin Olăroiu. Cine a decis meciul
”Trebuie să trecem de trei tururi în Europa ca să salvăm sezonul dezastruos”. FCSB, în corzi
”Trebuie să trecem de trei tururi în Europa ca să salvăm sezonul dezastruos”. FCSB, în corzi
ULTIMELE STIRI
Marea surpriză de la Wimbledon! Cu cine va juca Alexander Zverev semifinala
Marea surpriză de la Wimbledon! Cu cine va juca Alexander Zverev semifinala
ML Vitebsk - Universitatea Craiova 1-4, în turul 1 preliminar din UCL. Oltenii au defilat în primul meci al sezonului
ML Vitebsk - Universitatea Craiova 1-4, în turul 1 preliminar din UCL. Oltenii au defilat în primul meci al sezonului
Jason Kodor a spus ce echipă din Anglia susține: ”E dorința mea cea mai mare să ajung acolo”. Premier League e pe VOYO
Jason Kodor a spus ce echipă din Anglia susține: ”E dorința mea cea mai mare să ajung acolo”. Premier League e pe VOYO
Real Madrid, ultimatum pentru Vinicius!
Real Madrid, ultimatum pentru Vinicius!
Ce a postat Tottenham despre Radu Drăgușin la o zi după ce Fiorentina i-a anunțat transferul
Ce a postat Tottenham despre Radu Drăgușin la o zi după ce Fiorentina i-a anunțat transferul
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza sferturilor de finală

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza sferturilor de finală

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Golgheterii de la Mondial: Messi, lider solitar în topul marcatorilor de la CM 2026! Mbappe, Haaland și Kane stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Messi, lider solitar în topul marcatorilor de la CM 2026! Mbappe, Haaland și Kane stau la pândă

Reacția lui Ștefan Târnovanu când a auzit ce jucător este așteptat să semneze cu FCSB

Reacția lui Ștefan Târnovanu când a auzit ce jucător este așteptat să semneze cu FCSB

"Nu poți fi mai drăguță de atât". Sportiva desemnată cea mai sexy hocheistă și-a fermecat fanii cu cele mai noi fotografii

"Nu poți fi mai drăguță de atât". Sportiva desemnată cea mai sexy hocheistă și-a fermecat fanii cu cele mai noi fotografii

FCSB - Al-Jazira 1-0. Fosta campioană a României a învins-o pe noua echipă a lui Cosmin Olăroiu. Cine a decis meciul

FCSB - Al-Jazira 1-0. Fosta campioană a României a învins-o pe noua echipă a lui Cosmin Olăroiu. Cine a decis meciul



Recomandarile redactiei
Jason Kodor a spus ce echipă din Anglia susține: ”E dorința mea cea mai mare să ajung acolo”. Premier League e pe VOYO
Jason Kodor a spus ce echipă din Anglia susține: ”E dorința mea cea mai mare să ajung acolo”. Premier League e pe VOYO
ML Vitebsk - Universitatea Craiova 1-4, în turul 1 preliminar din UCL. Oltenii au defilat în primul meci al sezonului
ML Vitebsk - Universitatea Craiova 1-4, în turul 1 preliminar din UCL. Oltenii au defilat în primul meci al sezonului
Real Madrid, ultimatum pentru Vinicius!
Real Madrid, ultimatum pentru Vinicius!
Ce a postat Tottenham despre Radu Drăgușin la o zi după ce Fiorentina i-a anunțat transferul
Ce a postat Tottenham despre Radu Drăgușin la o zi după ce Fiorentina i-a anunțat transferul
Cosmin Olăroiu, pe bancă în amicalul cu FCSB! Ce a făcut noul antrenor de la Al-Jazira
Cosmin Olăroiu, pe bancă în amicalul cu FCSB! Ce a făcut noul antrenor de la Al-Jazira
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Olăroiu l-a cucerit pe fostul jucător al lui City și Arsenal: „Imens! Un miracol ce a reușit“
Olăroiu l-a cucerit pe fostul jucător al lui City și Arsenal: „Imens! Un miracol ce a reușit“
Fostul star de la City și Arsenal a dat verdictul după transferul lui Radu Drăgușin în Premier League
Fostul star de la City și Arsenal a dat verdictul după transferul lui Radu Drăgușin în Premier League
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
CITESTE SI
Emmanuel Macron, la jogging prin Ankara cu celebrii săi ochelari. I-a salutat pe localnici cu „Bonjour!”. GALERIE FOTO

stirileprotv Emmanuel Macron, la jogging prin Ankara cu celebrii săi ochelari. I-a salutat pe localnici cu „Bonjour!”. GALERIE FOTO

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

”Dacia Striker arată izbitor”. Cea mai frumoasă mașină românească i-a cucerit pe cei de la Top Gear. Și costă sub 25.000 euro

stirileprotv ”Dacia Striker arată izbitor”. Cea mai frumoasă mașină românească i-a cucerit pe cei de la Top Gear. Și costă sub 25.000 euro

ANSVSA: Carantină națională pentru 30 de zile. Filtre rutiere în toată țara, intervin Poliția și Jandarmeria

stirileprotv ANSVSA: Carantină națională pentru 30 de zile. Filtre rutiere în toată țara, intervin Poliția și Jandarmeria

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!