FCSB s-a impus cu 1-0, grație golului marcat de Octavian Popescu în minutul 11 și a obținut prima victorie în partidele de pregătire chiar împotriva echipei lui Cosmin Olăroiu .

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În amicalul dintre FCSB și Al-Jazira a evoluat fiul lui Bacary Sagna, fost vedetă a lui Arsenal și Manchester City, care are 65 de meciuri jucate în naționala Franței.

Elias Sagna este mijlocaș și joacă la echipa U21 de la Al-Jazira, dar Cosmin Olăroiu i-a acordat o șansă importantă în partida cu FCSB.

Bacary Sagna a trecut de-a lungul carieri pe la Auxerre, Arsenal, Manchester City, Benevento și Montreal.

Fundașul dreapta a evoluat în cele mai multe partide pentru „tunari”. 284 de meciuri, cinci goluri și 24 de assist-uri sunt cifrele lui Bacary Sagna în tricoul lui Arsenal.