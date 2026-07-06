FCSB, prin vocea patronului Gigi Becali, a anunțat că a rezolvat transferul fostului dinamovist Eddy Gnahore (32 de ani). Mijlocașul francez a fost unul dintre cei mai buni jucători ai ”câinilor” din ultimele două sezoane, dar clubul a decis să nu-i prelungească înțelegerea.

Florin Prunea: ”Gnahore e transferul anului”

Florin Prunea consideră că transferul mijlocașului francez la FCSB este ”mutarea anului” în campionatul nostru. I-a spus-o chiar în direct, lui Gigi Becali.

„Dacă se face, din punctul meu de vedere, e transferul anului. E transferul anului, e numărul 1”, a spus fostul mare internațional, la Digi Sport.

În sezonul recent încheiat, mijlocașul francez a disputat 43 de meciuri în toate competițiile pentru Dinamo, perioadă în care a marcat două goluri și a oferit două pase decisive.

Gnahore și-a făcut junioratul în Franța și Anglia, trecând prin academiile lui Chateauroux, Manchester City sau Birmingham. În 2014 a ajuns pentru prima dată în Italia, acolo unde și-a petrecut cea mai mare parte a carierei, la cluburi precum Carrarese, Napoli, Carpi, Crotone, Perugia, Palermo sau Ascoli.

Site-ul de specialitate Transfermarkt îl evaluează în prezent la 600.000 de euro.

FCSB, în această perioadă de mercato

Antrenor - Marius Baciu (confirmat)

Veniri - Ronny Labonne (Caen / 200.000 euro)

Reveniri după împrumuturi - Ricardo Pădurariu (Corvinul), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia), Dennis Politic (Hemannstadt), Alexandru Maxim (Voluntari)