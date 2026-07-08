Fundașul din Benin nu a reușit să-l impresioneze pe Gigi Becali, astfel că a ajuns la un acord cu clubul pentru rezilierea amiabilă a înțelegerii. În această perioadă, Kiki s-a antrenat singur prin parcurile din București.

David Kiki s-a înțeles cu FC Voluntari

A ales să nu plece din România, așa că, în cele din urmă, și-a găsit un nou angajament în campionatul nostru. FC Voluntari l-a convins, scrie Trumedia.

Nou-promovata a bifat câteva transferuri importante după revenirea în Superliga României. Este de așteptat ca David Kiki să primească mai multe șanse la gruparea ilfoveană, ținând cont că vine după un sezon în care a evoluat foarte puțin.

David Kiki mai avea un an de contract cu formația condusă de Gigi Becali, însă finanțatorul roș-albaștrilor anunțase deja că nu se va mai baza pe fotbalistul din Benin.

Înțepat de Gigi Becali: ”Nu mai aduc 'ciurucuri', ca el”

„Așteptăm, nu ne grăbim. La momentul ăsta, toți tatonează. Nu mai aduc ciurucuri. Ciurucuri ca Kiki, Vasilică și Ionică nu mai există. Ori aduc marfă, ori nu mai aduc! Așa voi face”, a spus Becali, la biserica sa din Voluntari.

Kiki era jucătorul celor de la FCSB din 2024, însă, în cei doi ani în care a îmbrăcat echipamentul roș-albastru, fundașul lateral a bifat doar 17 apariții.