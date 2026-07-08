Partida amicală dintre FCSB și Al-Jazira a putut fi urmărit în forma LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

FCSB s-a impus cu 1-0, grație golului marcat de Octavian Popescu în minutul 11 și a obținut prima victorie în partidele de pregătire chiar împotriva echipei lui Cosmin Olăroiu.

Octavian Popescu, gol senzațional în amicalul lui FCSB

Octavian Popescu a demonstrat că este într-o formă excelentă înainte de startul sezonului și a înscris un gol senzațional.

Jucătorul de 23 de ani a recuperat mingea sus, după o greșeală pe construcție făcută de Al-Jazira și a trimis în vinclu cu un șut din marginea careului la care portarul nu a avut răspuns.

41 de meciuri, două goluri și trei pase decisive sunt cifrele din stagiunea trecută ale lui Octavian Popescu la FCSB.

Aripa stânga are o cotă de 600.000 de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Fiul lui Bacary Sagna a jucat împotriva lui FCSB

În amicalul dintre FCSB și Al-Jazira a evoluat fiul lui Bacary Sagna, fost vedetă a lui Arsenal și Manchester City, care are 65 de meciuri jucate în naționala Franței.

Elias Sagna este mijlocaș și joacă la echipa U21 de la Al-Jazira, dar Cosmin Olăroiu i-a acordat o șansă importantă în partida cu FCSB.

Bacary Sagna a trecut de-a lungul carieri pe la Auxerre, Arsenal, Manchester City, Benevento și Montreal.

Fundașul dreapta a evoluat în cele mai multe partide pentru „tunari”. 284 de meciuri, cinci goluri și 24 de assist-uri sunt cifrele lui Bacary Sagna în tricoul lui Arsenal.