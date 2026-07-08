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Adrian Rus, fundașul central al oltenilor, a transmis la finalul confruntării că el și coechipierii săi se află abia la 20% din potențialul lor, aspect pe care l-a și discutat în vestiar.

Adrian Rus a jubilat după ML Vitebsk - Universitatea Craiova 1-4

„Nu a fost ușor, fiecare meci este greu. Ei au ritm mai bun, sunt în plin campionat, dar în seara asta nu s-a văzut. Motivația a fost mare, toți am jucat cu sufletul pentru toți suporterii Universității.

Nu vreau să mă gândesc departe, mai este și Supercupa. Mă bucur pentru Baiaram, mă bucur că a înscris, pare un gol precum cel înscris în ultimul amical. Gândul nostru acum este la următorul meci, dar nu vreau să te mint, mă gândesc și la retur.

Rus: „Am jucat de multe ori pe acest stadion”

Le-am spus băieților că suntem abia la 20% în această competiție și trebuie să mai muncim ca să ajungem în Champions League.

Asta contează foarte mult, că suntem un grup compact. Noile achiziții au venit să ne ajute. Sper să facem o figură frumoasă ca și anul trecut, să ne luptăm pe mai multe fronturi.

Au trecut trei, patru ani de când am jucat în Ungaria, am jucat de multe ori pe acest stadion. Puțin trist, foarte ciudat fotbalul fără suporteri. Ne aduce aminte de perioada COVID, dar abia aștept returul”, a declarat Adrian Rus, potrivit digisport.ro.

Pentru olteni au marcat Baiaram (4), Al Hamlawi (24 și 43, ambele din penalty) și Nsimba (90+4). Golul de onoare al gazdelor a fost înscris de către Gromyko în minutul 20.

Returul de pe „Ion Oblemenco” este programat să se desfășoare peste o săptămână, pe 15 iulie, de la ora 20:30.

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