FCSB a confirmat încă o plecare: "Are o înțelegere cu o echipă din zona Golfului"

Mihai Lixandru (25 de ani) va fi vândut de FCSB la un club din zona Golfului, a anunțat Mihai Stoica, duminică, la scurt timp după eșecul din amicalul cu Royale Union Saint-Gilloise, scor 0-4.

Mihai Stoica: "Lixandru pleacă de la FCSB. Are o înțelegere cu o echipă din zona Golfului"

Oficialul bucureștenilor a transmis că Lixandru are deja un acord cu respectivul club, motiv pentru care Marius Baciu nu l-a folosit în partida amicală disputată astăzi.

"Lixandru pleacă. Are o înțelegere cu o echipă din zona Golfului. Nu a jucat azi. El a cerut să nu joace. Având exemplul Filip, care avea un contract pe masă, iar în ultimul joc și-a rupt ligamentele de la genunchi, bineînțeles că am ales ca el să nu joace", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Recent, Gigi Becali transmitea că așteaptă aproximativ 500.000 de euro pentru a-l lăsa pe Mihai Lixandru să plece.