FCSB a confirmat încă o plecare: "Are o înțelegere cu o echipă din zona Golfului"

FCSB a confirmat încă o plecare: &quot;Are o înțelegere cu o echipă din zona Golfului&quot; Superliga
SPORT.RO
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Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a confirmat o nouă plecare de la echipă în această vară.

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Mihai Lixandru (25 de ani) va fi vândut de FCSB la un club din zona Golfului, a anunțat Mihai Stoica, duminică, la scurt timp după eșecul din amicalul cu Royale Union Saint-Gilloise, scor 0-4.

Mihai Stoica: "Lixandru pleacă de la FCSB. Are o înțelegere cu o echipă din zona Golfului"

Oficialul bucureștenilor a transmis că Lixandru are deja un acord cu respectivul club, motiv pentru care Marius Baciu nu l-a folosit în partida amicală disputată astăzi.

"Lixandru pleacă. Are o înțelegere cu o echipă din zona Golfului. Nu a jucat azi. El a cerut să nu joace. Având exemplul Filip, care avea un contract pe masă, iar în ultimul joc și-a rupt ligamentele de la genunchi, bineînțeles că am ales ca el să nu joace", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Recent, Gigi Becali transmitea că așteaptă aproximativ 500.000 de euro pentru a-l lăsa pe Mihai Lixandru să plece.

  • Cum a arătat primul 11 al lui FCSB la amicalul de azi cu Union Saint-Gilloise: Târnovanu - Labonne, Dawa, M. Popescu, Pădurariu - Duarte, Tănase - Cisotti, Oct. Popescu, Politic - Bîrligea
  • Lixandru 3
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Lixandru, folosit ca mijlocaș defensiv sau fundaș central, a crescut la FCSB și a fost împrumutat la formații precum Viitorul Pandurii Târgu Jiu, Gaz Metan Mediaș sau CS Mioveni. În 2023 a revenit la formația bucureșteană, unde a devenit jucător de bază și a cucerit patru trofee: două titluri în Superliga și două Supercupe ale României.

În sezonul trecut, Mihai Lixandru a jucat în 45 de meciuri pentru FCSB. Mijlocașul a marcat 4 goluri și a reușit 3 pase decisive.

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