E gata! Când va ajunge Darius Olaru în Belgia

E gata! Când va ajunge Darius Olaru în Belgia Superliga
SPORT.RO
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Ajuns la 28 de ani, Darius Olaru o părăsește pe FCSB după șase sezoane petrecute la echipa patronată de Gigi Becali.

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Darius OlaruFCSBUnion Saint GilloiseGigi BecaliTransfer
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Căpitanul roș-albaștrilor va semna în Belgia, cu Union Saint-Gilloise. 

Darius Olaru va ajunge luni în Belgia pentru vizita medicală

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Darius Olaru, în FCSB - Metaloglobus / Foto Sport Pictures
Darius Olaru, curajos înainte de FC Basel - FCSB / Foto: Sport Pictures
Darius Olaru, căpitan FCSB / Foto: Sport Pictures
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Belgienii au făcut o prima ofertă de 2,3 milioane de euro în urmă cu doar câteva zile, însă Gigi Becali a solicitat cel puțin 3 milioane de euro. După câteva zile de negocieri, cele două părți au ajuns la un acord, iar Gigi Becali a anunțat plecarea lui Darius Olaru de la FCSB.

Da, cred că l-am dat, pe 3 milioane. A jucat omul, trebuia să plece și el la un moment dat. Sunt bani 3 milioane. Unii zic 'Tralala, Tralala', dar n-au o sută de mii și comentează, îl critică pe ăla care vinde de milioane”, a dezvăluit patronul roș-albaștrilor. 

Așadar, Olaru nu se va mai prezenta la reunirea lotului FCSB de pe 22 iunie. Publicația belgiană sudinfo.be a anunțat că fotbalistul se va prezenta la baza celor de la Union Saint-Gilloise în cursul zilei de luni pentru a efectua vizita medicală. 

FCSB și Union Saint-Gilloise vor disputa un amical în această vară

Campioană în 2025, Union a pierdut titlul în fața celor de la Club Brugge, dar au câștigat Cupa Belgiei, astfel că vor evolua în preliminariile UEFA Champions League.

Mutarea ar putea produce și o situație inedită. Pe 5 iulie, Union Saint-Gilloise și FCSB au programat un meci amical în cantonamentul din Olanda, iar Olaru ar putea evolua chiar împotriva fostei sale echipe.

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