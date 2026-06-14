E gata! Când va ajunge Darius Olaru în Belgia

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Belgienii au făcut o prima ofertă de 2,3 milioane de euro în urmă cu doar câteva zile, însă Gigi Becali a solicitat cel puțin 3 milioane de euro. După câteva zile de negocieri, cele două părți au ajuns la un acord, iar Gigi Becali a anunțat plecarea lui Darius Olaru de la FCSB.

”Da, cred că l-am dat, pe 3 milioane. A jucat omul, trebuia să plece și el la un moment dat. Sunt bani 3 milioane. Unii zic 'Tralala, Tralala', dar n-au o sută de mii și comentează, îl critică pe ăla care vinde de milioane”, a dezvăluit patronul roș-albaștrilor.

Așadar, Olaru nu se va mai prezenta la reunirea lotului FCSB de pe 22 iunie. Publicația belgiană sudinfo.be a anunțat că fotbalistul se va prezenta la baza celor de la Union Saint-Gilloise în cursul zilei de luni pentru a efectua vizita medicală.

FCSB și Union Saint-Gilloise vor disputa un amical în această vară

Campioană în 2025, Union a pierdut titlul în fața celor de la Club Brugge, dar au câștigat Cupa Belgiei, astfel că vor evolua în preliminariile UEFA Champions League.

Mutarea ar putea produce și o situație inedită. Pe 5 iulie, Union Saint-Gilloise și FCSB au programat un meci amical în cantonamentul din Olanda, iar Olaru ar putea evolua chiar împotriva fostei sale echipe.