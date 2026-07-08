EXCLUSIV Reacția lui Ștefan Târnovanu când a auzit ce jucător este așteptat să semneze cu FCSB

Reacția lui Ștefan Târnovanu când a auzit ce jucător este așteptat să semneze cu FCSB Superliga
SPORT.RO
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FCSB se află pe finalul cantonamentului din Olanda și se gândește deja la primele meciuri oficiale din Superliga și Conference League.

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FCSBEddy GnahoreDinamoStefan Tarnovanu
Din articol

Până acum, FCSB a oficializat o singură achiziție, cea a fundașului lateral Ronny Labonne. În scurt timp, bucureștenii îl așteaptă și pe Eddy Gnahore, mijlocașul care a petrecut ultimele două sezoane și jumătate la marea rivală Dinamo.

Ștefan Târnovanu: "Chiar mi-a plăcut mult Gnahore. Avem nevoie de jucători"

Ștefan Târnovanu este convins că Gnahore va fi un plus pentru FCSB, iar portarul așteaptă și alți jucători în această vară, având în vedere numeroasele plecări.

"Gnahore e un jucător bun, mie mi-a plăcut chiar mult. Despre atacant nu știu nimic, dar îi așteptăm să vină pentru că suntem cam puțini. Avem nevoie de întăriri. Sper să fie un sezon cu multe meciuri și avem nevoie de jucători", a spus Târnovanu, într-un interviu pentru PRO TV.

Târnovanu a traversat un sezon complicat, atât individual, cât și colectiv, însă acum este din nou optimist că poate obține alte performanțe notabile cu FCSB.

"Dacă nu mă gândeam la titlu, nu mai veneam. Mă duceam acasă. Eu cred și sper că putem fi mult mai buni față de ce a fost anul trecut și că a fost accident. Clar ne gândim la titlu.

Aș vrea ca suporterii să fie lângă noi. Știu că i-am dezamăgit rău sezonul trecut. Avem nevoie de ei și cred că împreună putem avea un sezon mai bun", a mai spus Târnovanu.

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Cum s-a mișcat FCSB în mercato până acum

Veniri - Ronny Labonne (Caen / 200.000 euro)

Reveniri după împrumuturi - Ricardo Pădurariu (Corvinul), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia), Dennis Politic (Hemannstadt), Alexandru Maxim (Voluntari)

Plecări - Vlad Chiricheș (retras din activitate), Darius Olaru (Union Saint-Gilloise / 3 milioane de euro), Daniel Graovac (Rapid / gratis), Mamadou Thiam (FCU Cluj / gratis), Baba Alhassan (contract încheiat), Lukas Zima (Petrolul / gratis), David Kiki (contract reziliat), Alexandru Maxim (CSU Craiova / gratis), Mario Preda (FC Botoșani / gratis), Ionuț Cercel (FCV Farul / împrumutat), Alexandru Pantea (Levadiakos / împrumutat)

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