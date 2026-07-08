Până acum, FCSB a oficializat o singură achiziție, cea a fundașului lateral Ronny Labonne. În scurt timp, bucureștenii îl așteaptă și pe Eddy Gnahore, mijlocașul care a petrecut ultimele două sezoane și jumătate la marea rivală Dinamo.

Ștefan Târnovanu: "Chiar mi-a plăcut mult Gnahore. Avem nevoie de jucători"

Ștefan Târnovanu este convins că Gnahore va fi un plus pentru FCSB, iar portarul așteaptă și alți jucători în această vară, având în vedere numeroasele plecări.

"Gnahore e un jucător bun, mie mi-a plăcut chiar mult. Despre atacant nu știu nimic, dar îi așteptăm să vină pentru că suntem cam puțini. Avem nevoie de întăriri. Sper să fie un sezon cu multe meciuri și avem nevoie de jucători", a spus Târnovanu, într-un interviu pentru PRO TV.

Târnovanu a traversat un sezon complicat, atât individual, cât și colectiv, însă acum este din nou optimist că poate obține alte performanțe notabile cu FCSB.

"Dacă nu mă gândeam la titlu, nu mai veneam. Mă duceam acasă. Eu cred și sper că putem fi mult mai buni față de ce a fost anul trecut și că a fost accident. Clar ne gândim la titlu.

Aș vrea ca suporterii să fie lângă noi. Știu că i-am dezamăgit rău sezonul trecut. Avem nevoie de ei și cred că împreună putem avea un sezon mai bun", a mai spus Târnovanu.