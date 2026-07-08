După ce le-a învins pe FC Botoșani (4-3) și Dinamo (2-1), echipa pregătită de Marius Baciu și-a asigurat prezența în cupele europene în sezonul 2026/27.

Pe 23 iulie (joi), FCSB va primi vizita grupării din Letonia FK Auda, în prima manșă din al doilea tur preliminar UEFA Europa Conference League.

”Trebuie să trecem de trei tururi în Europa ca să salvăm sezonul dezastruos”. FCSB, în corzi

În cadrul unui interviu pentru Pro TV oferit reporterului Catia Tănase, Ștefan Târnovanu a evidențiat că singurul lucru care poate salva stagiunea precedentă e calificarea în faza ligii din Conference League.

”(n.r. Cum decurge stadiul de pregătire?) E greu, nu-mi place, nu-mi plac cantonamentele. Prefer meciurile, abia aștept să înceapă campionatul. Să jucăm, nu îmi place să mă antrenez. Sper să ne calificăm în Europa ca să putem juca din trei în trei zile.

La ce sezon am avut anul trecut... ce presiune să mai fie? Trebuie să intrăm în Europa, clar, avem primul tur adversar accesibil. Trebuie să trecem de trei tururi în Europa ca să salvăm sezonul dezastruos de anul trecut”, a spus Ștefan Târnovanu.

FCSB, pe picior de plecare de la FCSB. Nu exclude un transfer-surpriză la Dinamo

În contextul în care FCSB a bătut palma și cu Eddy Gnahore, după ce vara trecută l-a transferat pe Dennis Politic, fostul căpitan al lui Dinamo, Ștefan Târnovanu a fost întrebat dacă el ar lua în considerare un transfer la marea rivală a lui FCSB.

Răspunsul portarului roș-albaștrilor a fost unul surprinzător. Deși a mărturisit că este ”stelist” convins, Târnovanu a spus că nu poate exclude posibilitatea ca la un moment dat să ajungă la eterna rivală.

”Dacă m-ai fi întrebat acum 5-6 ani, aș fi spus convins: '100% nu', dar odată ce m-am maturizat, cred că nu poți să spui niciodată în viață 'Nu, niciodată nu o să fac asta'. Nu poți să știi niciodată. Clar, sunt stelist, am ținut cu Steaua de mic, dar nu știu ce să spun”, a adăugat portarul.