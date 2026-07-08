Egiptenii n-au stat pe gânduri: decizia luată după ce au susținut că Mondialul este aranjat

Deși a condus cu 2-0 până cu aproape 10 minute înaintea finalului timpului regulamentar, Egipt s-a văzut eliminată de la Cupa Mondială. La final, selecționerul Hossam Hassan a lansat acuzații grave la adresa arbitrajului, susținând că Egipt a avut un gol anulat incorect la scorul de 1-0 și nu a primit un penalty chiar înainte ca sud-americanii să facă 3-2.

Egipt, plângere oficială la FIFA după eșecul contra Argentinei

"Poate că au vrut să păstreze Argentina în competiție" și "Nu voi mai urmări niciodată Cupa Mondială pentru că nu există dreptate în competiția asta", a spus Hossam Hassan, după meci. De asemenea, Ziko, marcatorul golului de 2-0, a susținut că "turneul este aranjat" și a felicitat deja Argentina "pentru titlul mondial".

La câteva ore de după meci, Hany Abo Rida, președintele Federației Egiptene de Fotbal, a depus o plângere oficială împotriva arbitrului francez Francois Letexier și a asistenților săi, scrie Diario As.

Egiptenii cer explicații pentru fazele controversate ale meciului, solicită o anchetă, dar și excludere brigăzii din Franța de la Cupa Mondială.