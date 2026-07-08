Egiptenii n-au stat pe gânduri: decizia luată după ce au susținut că Mondialul este aranjat

Egiptenii n-au stat pe gânduri: decizia luată după ce au susținut că Mondialul este aranjat CM 2026
SPORT.RO
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Argentina s-a calificat dramatic în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, după ce a trecut de Egipt, scor 3-2. Învinsa a lansat critici dure la adresa arbitrajului.

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ArgentinaEgiptHossam Hassan
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Deși a condus cu 2-0 până cu aproape 10 minute înaintea finalului timpului regulamentar, Egipt s-a văzut eliminată de la Cupa Mondială. La final, selecționerul Hossam Hassan a lansat acuzații grave la adresa arbitrajului, susținând că Egipt a avut un gol anulat incorect la scorul de 1-0 și nu a primit un penalty chiar înainte ca sud-americanii să facă 3-2.

Egipt, plângere oficială la FIFA după eșecul contra Argentinei

"Poate că au vrut să păstreze Argentina în competiție" și "Nu voi mai urmări niciodată Cupa Mondială pentru că nu există dreptate în competiția asta", a spus Hossam Hassan, după meci. De asemenea, Ziko, marcatorul golului de 2-0, a susținut că "turneul este aranjat" și a felicitat deja Argentina "pentru titlul mondial".

La câteva ore de după meci, Hany Abo Rida, președintele Federației Egiptene de Fotbal, a depus o plângere oficială împotriva arbitrului francez Francois Letexier și a asistenților săi, scrie Diario As.

Egiptenii cer explicații pentru fazele controversate ale meciului, solicită o anchetă, dar și excludere brigăzii din Franța de la Cupa Mondială.

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Mostafa Ziko: ”Arbitrul a avantajat o singură echipă! Felicitări Argentinei pentru încă o Cupă Mondială!”

Mostafa Ziko, cel care a marcat cel de-al doilea gol al egiptenilor, a făcut o serie de declarații tari imediat după finalul meciului.

Egipteanul l-a acuzat pe arbitrul francez Francois Letexier că a avantajat-o pe Argentina și că a luat decizii doar împotriva egiptenilor încă din startul partidei. În finalul declarațiilor, Ziko a ținut să o felicite pe Argentina pentru încă o Cupă Mondială câștigată, convins fiind că argentinienii lui Messi este împinsă către un nou trofeu de campioană a lumii.

Printre fazele reclamate de egipteni a fost golul anulat al lui Ziko din minutul 58 pentru un fault comis asupra lui Lisandro Martinez.

Arbitrul nu a fost doar slab, a fost nedrept. A fost evident că a avantajat o singură echipă. Ne-a persecutat încă din primul minut al meciului. Nu a vrut să câștigăm. A fost un meci arbitrat într-o singură direcție.

Mi-aș fi dorit enorm să le oferim o bucurie suporterilor, dar îmi cer scuze. Nu s-a putut. Nu a fost vina noastră. Arbitrul acesta... Parcă tot meciul a fost dirijat. Conduceam cu 2-0, iar el a început să tragă împotriva noastră. Felicitări Argentinei pentru încă o Cupă Mondială, din câte se pare”, a spus Mostafa Ziko imediat după meci.

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