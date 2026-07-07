FCSB, prin vocea patronului Gigi Becali, a anunțat că a rezolvat transferul fostului dinamovist Eddy Gnahore (32 de ani). Mijlocașul francez a fost unul dintre cei mai buni jucători ai ”câinilor” din ultimele două sezoane, dar clubul a decis să nu-i prelungească înțelegerea.

După ce despărțirea sa de Dinamo a devenit oficială, Gnahore a postat un mesaj de ”adio” pe rețelele de socializare pentru fanii ”câinilor”, care s-a încheiat cu un mesaj puternic: ”Odată câine, mereu câine”.

Eddy Gnahore nu mai e ”mereu câine”

Această parte nu se mai regăsește acum în mesajul postat de mijlocașul francez. Acesta și-a editat postarea, așa că mesajul arată, acum, așa:

”Nu este vorba despre destinație, ci despre călătorie. Vă mulțumesc foarte mult tuturor celor care au făcut ca această călătorie să fie cu adevărat specială încă din prima zi, m-am bucurat foarte mult de fiecare moment petrecut la acest club minunat și nu ar fi fost posibil fără voi toți.

Mulțumesc tuturor coechipierilor mei care au avut întotdeauna încredere în mine și m-au făcut mereu să mă simt important, staff-ului care muncește din greu și mai ales tuturor fanilor adevărați ai lui Dinamo care mi-au arătat cu adevărat dragostea și sprijinul lor încă din prima zi, nu vă voi uita niciodată.

Veți avea un loc în inima mea”, a scris Gnahore, pe rețelele de socializare.

Gnahore a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Dinamo

În sezonul recent încheiat, mijlocașul francez a disputat 43 de meciuri în toate competițiile pentru Dinamo, perioadă în care a marcat două goluri și a oferit două pase decisive.

Gnahore și-a făcut junioratul în Franța și Anglia, trecând prin academiile lui Chateauroux, Manchester City sau Birmingham. În 2014 a ajuns pentru prima dată în Italia, acolo unde și-a petrecut cea mai mare parte a carierei, la cluburi precum Carrarese, Napoli, Carpi, Crotone, Perugia, Palermo sau Ascoli.