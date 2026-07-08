Federaţia Argentiniană de Fotbal (AFA) se află în vizorul FBI-ului. Potrivit cotidianului argentinian „La Nación”, autorităţile americane ar fi în curs de a culege mărturii cu privire la tranzacţiile financiare ale federaţiei pe teritoriul Statelor Unite. FBI-ul încearcă, de fapt, să stabilească dacă AFA s-ar fi făcut vinovată de fapte care ţin de spălarea de bani sau de fraudă bancară.

FBI-ul investighează legăturile dintre forul prezidat de Claudio Tapia din 2017 şi TourProdEnter LLC, o societate însărcinată cu încasarea sumelor prevăzute în contractele semnate de organizaţie cu sponsori şi alte întreprinderi. Potrivit ziarului La Nacion, 230 de milioane de euro provenite de la AFA au fost gestionate de această societate, însă doar o parte din fonduri poate fi corelată direct cu cheltuielile de funcţionare identificabile ale forului. Din această sumă, 50 de milioane de euro au fost vărsaţi către diverse societăţi şi beneficiari, a căror justificare economică nu apare în documentele consultate de cotidian.

Câteva zeci de milioane de dolari au fost, de fapt, virate către societăţi controlate de persoane care beneficiază de ajutoare sociale şi care locuiesc în Bariloche şi Buenos Aires. Potrivit ziarului, au fost efectuate plăţi către societăţi legate de trezorierul AFA şi de familia acestuia. O anchetă anterioară a ziarului „La Nacion” a dezvăluit, de asemenea, că TourProdEnter LLC a încasat 30 % din cifra de afaceri internaţională a AFA, netă de impozite, în ultimii patru ani. Societatea canaliza sute de milioane de dolari proveniţi din contractele de sponsorizare ale forului cu, printre alţii, Adidas sau Warner.

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