Gnahore, jucător la Dinamo în ultimele două sezoane și jumătate, și-a încheiat contractul în această vară, iar totul părea să indice că francezul va pleca la un club din străinătate. Gigi Becali a intrat însă pe fir și l-a delegat pe Mihai Stoica să poarte negocieri cu mijlocașul.

Gigi Becali anunță transferul lui Eddy Gnahore la FCSB

Becali a anunțat, luni seară, că Gnahore nu mai poate fi deturnat din drumul spre FCSB.

"O să-l luăm pe Gnahore. I-am spus eu lui MM (n.r - Mihai Stoica) acum vreo două săptămâni: 'Băi, Mihaie, mi-a venit mie în cap. Ia mai încearcă o dată, poate că n-o fi semnat'. MM m-a sunat acum trei zile și a rezolvat totul. El trebuia să vină (n.r - să semneze cu FCSB), dar a avut ghinion și a murit tatăl lui. Și atunci a amânat venirea. Nu voiam să vă zic, dar nu mai e niciun pericol ca să fie deturnat.

Mie mi-a plăcut tot timpul de el. I-am zis lui Mihai că la noi are cu cine să joace fotbal. În an doilea rând, e un fotbalist pe care îl cunoaștem

MM a vorbit cu el. A zis că l-a sunat, că vorbea franceză, că are 3 sau 4 copii și că n-a semnat încă. I-am zis să nu mai stăm o sută de ani pentru că se apropie campionatul și noi n-am făcut decât un transfer", a spus Gigi Becali, la Digisport.

La Dinamo, francezul era titular incontestabil și avea unul dintre cele mai mari salarii din echipă. Francezul câștiga, lunar, peste 20.000 de euro, astfel că FCSB va trebui să vină, cel mai probabil, cu o ofertă mai bună de atât.

În sezonul recent încheiat, mijlocașul francez a disputat 43 de meciuri în toate competițiile pentru Dinamo, perioadă în care a marcat două goluri și a oferit două pase decisive.