NEWS ALERT Eddy Gnahore, la FCSB! Gigi Becali a confirmat sosirea fostului dinamovist

Eddy Gnahore, la FCSB! Gigi Becali a confirmat sosirea fostului dinamovist Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Eddy Gnahore (32 de ani), fostul mijlocaș de la Dinamo, va semna cu FCSB în zilele următoare, a anunțat Gigi Becali.

TAGS:
Eddy GnahoreFCSBDinamoGigi Becali
Din articol

Gnahore, jucător la Dinamo în ultimele două sezoane și jumătate, și-a încheiat contractul în această vară, iar totul părea să indice că francezul va pleca la un club din străinătate. Gigi Becali a intrat însă pe fir și l-a delegat pe Mihai Stoica să poarte negocieri cu mijlocașul.

Gigi Becali anunță transferul lui Eddy Gnahore la FCSB

Becali a anunțat, luni seară, că Gnahore nu mai poate fi deturnat din drumul spre FCSB. 

"O să-l luăm pe Gnahore. I-am spus eu lui MM (n.r - Mihai Stoica) acum vreo două săptămâni: 'Băi, Mihaie, mi-a venit mie în cap. Ia mai încearcă o dată, poate că n-o fi semnat'. MM m-a sunat acum trei zile și a rezolvat totul. El trebuia să vină (n.r - să semneze cu FCSB), dar a avut ghinion și a murit tatăl lui. Și atunci a amânat venirea. Nu voiam să vă zic, dar nu mai e niciun pericol ca să fie deturnat.

Mie mi-a plăcut tot timpul de el. I-am zis lui Mihai că la noi are cu cine să joace fotbal. În an doilea rând, e un fotbalist pe care îl cunoaștem

MM a vorbit cu el. A zis că l-a sunat, că vorbea franceză, că are 3 sau 4 copii și că n-a semnat încă. I-am zis să nu mai stăm o sută de ani pentru că se apropie campionatul și noi n-am făcut decât un transfer", a spus Gigi Becali, la Digisport.

La Dinamo, francezul era titular incontestabil și avea unul dintre cele mai mari salarii din echipă. Francezul câștiga, lunar, peste 20.000 de euro, astfel că FCSB va trebui să vină, cel mai probabil, cu o ofertă mai bună de atât.

În sezonul recent încheiat, mijlocașul francez a disputat 43 de meciuri în toate competițiile pentru Dinamo, perioadă în care a marcat două goluri și a oferit două pase decisive.

  • Gnahore și-a făcut junioratul în Franța și Anglia, trecând prin academiile lui Chateauroux, Manchester City sau Birmingham. În 2014 a ajuns pentru prima dată în Italia, acolo unde și-a petrecut cea mai mare parte a carierei, la cluburi precum Carrarese, Napoli, Carpi, Crotone, Perugia, Palermo sau Ascoli.
  • Site-ul de specialitate Transfermarkt îl evaluează în prezent la 600.000 de euro.
  • Gnahore dinamo imago1071436491
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Mesajul transmis de Gnahore după despărțirea de Dinamo: ”Mereu câine!”

”Nu este vorba despre destinație, ci despre călătorie. Vă mulțumesc foarte mult tuturor celor care au făcut ca această călătorie să fie cu adevărat specială încă din prima zi, m-am bucurat foarte mult de fiecare moment petrecut la acest club minunat și nu ar fi fost posibil fără voi toți.

Mulțumesc tuturor coechipierilor mei care au avut întotdeauna încredere în mine și m-au făcut mereu să mă simt important, staff-ului care muncește din greu și mai ales tuturor fanilor adevărați ai lui Dinamo care mi-au arătat cu adevărat dragostea și sprijinul lor încă din prima zi, nu vă voi uita niciodată.

Veți avea un loc în inima mea. ODATĂ CÂINE, MEREU CÂINE”, a scris Gnahore, pe Instagram.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un băiat rămas fără familie în urma cutremurelor din Venezuela a cerut un abțibild cu Ronaldo. A primit mult mai mult. VIDEO
Un băiat rămas fără familie în urma cutremurelor din Venezuela a cerut un abțibild cu Ronaldo. A primit mult mai mult. VIDEO
ULTIMELE STIRI
FCSB, încă o lovitură pentru Dinamo după Gnahore?! Reacția lui Gigi Becali
FCSB, încă o lovitură pentru Dinamo după Gnahore?! Reacția lui Gigi Becali
Bogdan Lobonț n-are niciun dubiu, după ce Drăgușin a ajuns la fosta sa echipă
Bogdan Lobonț n-are niciun dubiu, după ce Drăgușin a ajuns la fosta sa echipă
Vozinha s-a decis imediat! Răspuns după ce i-au pus oferta pe masă
Vozinha s-a decis imediat! Răspuns după ce i-au pus oferta pe masă
Un analist celebru din Italia a dat verdictul despre transferul lui Radu Drăgușin: „Pornește cu un avantaj important”
Un analist celebru din Italia a dat verdictul despre transferul lui Radu Drăgușin: „Pornește cu un avantaj important”
Culisele loviturii încercate de FCSB: transferul lui Eddy Gnahore
Culisele loviturii încercate de FCSB: transferul lui Eddy Gnahore
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza optimilor

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza optimilor

Gata! A venit verdictul de la FIFA în privința lui Istvan Kovacs

Gata! A venit verdictul de la FIFA în privința lui Istvan Kovacs

FCSB ”s-a liniștit”! Transferul atacantului s-a făcut pentru 2.5 milioane de euro

FCSB ”s-a liniștit”! Transferul atacantului s-a făcut pentru 2.5 milioane de euro

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Radu Drăgușin s-a înțeles cu noua sa echipă!

Radu Drăgușin s-a înțeles cu noua sa echipă!

Brazilia - Norvegia 1-2 | Haaland și vikingii lui, performanță istorică! Starul lui Manchester City a reușit o „dublă”

Brazilia - Norvegia 1-2 | Haaland și vikingii lui, performanță istorică! Starul lui Manchester City a reușit o „dublă”



Recomandarile redactiei
FCSB, încă o lovitură pentru Dinamo după Gnahore?! Reacția lui Gigi Becali
FCSB, încă o lovitură pentru Dinamo după Gnahore?! Reacția lui Gigi Becali
Bogdan Lobonț n-are niciun dubiu, după ce Drăgușin a ajuns la fosta sa echipă
Bogdan Lobonț n-are niciun dubiu, după ce Drăgușin a ajuns la fosta sa echipă
Un analist celebru din Italia a dat verdictul despre transferul lui Radu Drăgușin: „Pornește cu un avantaj important”
Un analist celebru din Italia a dat verdictul despre transferul lui Radu Drăgușin: „Pornește cu un avantaj important”
Portugalia - Spania, de la 22:00! Meci de gală în Texas
Portugalia - Spania, de la 22:00! Meci de gală în Texas
Vozinha s-a decis imediat! Răspuns după ce i-au pus oferta pe masă
Vozinha s-a decis imediat! Răspuns după ce i-au pus oferta pe masă
Alte subiecte de interes
Veste bună pentru Dinamo! ”Câinii Roșii” l-au convins pe jucătorul dorit de Rapid
Veste bună pentru Dinamo! ”Câinii Roșii” l-au convins pe jucătorul dorit de Rapid
Florin Prunea laudă un fotbalist din SuperLiga: ”Fantastic!”
Florin Prunea laudă un fotbalist din SuperLiga: ”Fantastic!”
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
CITESTE SI
Cea mai aglomerată stațiune de pe litoral în primul weekend din iulie. Peste 75.000 de turiști au ocupat rapid plajele

stirileprotv Cea mai aglomerată stațiune de pe litoral în primul weekend din iulie. Peste 75.000 de turiști au ocupat rapid plajele

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Violator prins la scurt timp după ce a siluit o tânără, într-o parcare din București. Cum a reușit fata să sune la 112

stirileprotv Violator prins la scurt timp după ce a siluit o tânără, într-o parcare din București. Cum a reușit fata să sune la 112

Bucureștiul pregătește noi restricții pentru trotinetele electrice. Acestea nu vor mai putea fi abandonate oriunde

stirileprotv Bucureștiul pregătește noi restricții pentru trotinetele electrice. Acestea nu vor mai putea fi abandonate oriunde

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!