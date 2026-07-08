Oltenii s-au deplasat în Ungaria pentru confruntarea cu ML Vitebsk, campioana din Belarus, din primul tur preliminar UEFA Champions League. La capătul celor 90 de minute, Universitatea Craiova s-a impus cu 4-1.

Ilie Dumitrescu a numit ”bestia” din Vitebsk - Universitatea Craiova

Ilie Dumitrescu, fost internațional român, a vorbit despre evoluțiile bifate de cele două grupări și l-a numit pe Steven Nsimba, care a închis tabela de marcaj în minutul 90+4, o ”bestie”.

Francezul cu cetățenie congoleză este cotat la 1 milion de euro de site-urile de specialitate. În Ungaria, el a intrat pe teren în minutul 57, în locul lui Assad Al Hamlawi

”Vitebsk a avut 57% posesie în partea a doua, a stat compactă și a acoperit foarte bine zonele. Dar echipa lor este în plin campionat. Iar când acoperi foarte bine zonele, păstrezi echilibrul.

Pe final, odată cu intrarea lui Mora, care a pasat bine la Etim, apoi el a trimis la Nsimba, a ieșit golul. Este o variantă foarte bună. Tavares a intrat și el, a încercat o pasă foarte bună.

Etim este polivalent în spatele atacantului. Foarte bună finalizarea ’Bestiei’, Nsimba.

În orice caz, mi-a plăcut abordarea din prima repriză. Echipa este solidă. Craiova arată mai bine decât în sezonul trecut. Este și continuitate pe banca tehnică”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit Digi Sport.

Echipele de start

Vitebsk (4-3-3): Pavlyucenko - Skibsky, Gomanov, Volkov, Maschalencik - Gromyoko, Bocharov, Mesarovic - Kontsevoi, Diabate, Bosic; Rezerve: Shcherbachenya, Baranok, Ivanov, Gnaka, Cleonise, Nicholson, Zhuk, Balanovich, Glushkov; Antrenor Filip Sokolinski

Universitatea Craiova (3-4-3): L. Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Ad. Rus - Teles, Cicâldău, Mekvabishvili, Bancu - Etim, Al-Hamlawi, Baiaram; Rezerve: R. Sava, Al. Maxim, Crețu, Nsimba, T. Băluță, Badelj, Mora, H. Tavares, Elisor, Băsceanu, Matei, Muntean; Antrenor Filipe Coelho