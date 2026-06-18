Cine este Ronny Labonne, noul transfer de la FCSB și ce legătură are cu Kylian Mbappe

Cine este Ronny Labonne, noul transfer de la FCSB și ce legătură are cu Kylian Mbappe Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB a anunțat oficial sosirea lui Ronny Labonne, fundaș dreapta în vârstă de 28 de ani care vine din fotbalul francez.

TAGS:
kylian mbappeFCSBRonny Labonnesm caen
Din articol

Ronny Labonne ajunge la București de la SM Caen și va bifa prima experiență din carieră în afara Franței. Fundașul a semnat cu FCSB după ce a evoluat de-a lungul carierei pentru Saint-Priest, Lorient B, Nîmes și Caen.

Ronny Labonne este fost internațional martinichez

Ronny Joel Andre Labonne, pe numele său complet, s-a născut pe 14 septembrie 1997 în Le Lamentin, Martinica, teritoriu francez din Caraibe. A început fotbalul la US Robert, iar ulterior s-a mutat în Franța.

De-a lungul carierei, și-a construit reputația de „fundaș dreapta muncitor, cu un profil ofensiv și o capacitate bună de efort”, cum îl descriau francezii de la actu.fr în urmă cu ceva timp.

Noul jucător al FCSB-ului a reprezentat Martinica la nivel internațional. Ultimele sale apariții pentru națională au venit în 2023, când a evoluat în preliminariile și faza finală a Gold Cup.

Ce legătură are cu Kylian Mbappe

Ce legătură are Labonne cu Kylian Mbappe? Păi, francezul vine la București de la SM Caen, club controlat de superstarul francez.

În vara anului 2024, Mbappe a devenit acționar majoritar la Caen prin intermediul fondului său de investiții și a preluat aproximativ 80% din acțiunile clubului.

Este demn de menționat și faptul că Ronny Labonne a fost cel mai bun pasator de la Caen în sezonul recent încheiat, cu patru reușite, la egalitate cu Ivann Botella.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ludovic Orban: „Vreți să ne intimidați ? Nu veți reuși decât să ne enervați și mai tare”
Ludovic Orban: „Vreți să ne intimidați ? Nu veți reuși decât să ne enervați și mai tare”
ULTIMELE STIRI
Elveția - Bosnia 0-0, acum. Golgheterul Jovo Lukic, lăsat pe bancă
Elveția - Bosnia 0-0, acum. Golgheterul Jovo Lukic, lăsat pe bancă
Primele cuvinte ale lui Cristi Chivu după ce a semnat prelungirea cu Inter Milano
Primele cuvinte ale lui Cristi Chivu după ce a semnat prelungirea cu Inter Milano
Ciprian Marica a răbufnit față de situația din România: „Asta e ce mă revoltă cel mai tare”
Ciprian Marica a răbufnit față de situația din România: „Asta e ce mă revoltă cel mai tare”
Ciprian Marica, față în față cu marele Puyol! Cum se trăiește fotbalul mare + cum l-a descris pe spaniol
Ciprian Marica, față în față cu marele Puyol! Cum se trăiește fotbalul mare + cum l-a descris pe spaniol
Cristi Chivu a semnat! Anunțul făcut astăzi de Inter
Cristi Chivu a semnat! Anunțul făcut astăzi de Inter
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

FCSB dă lovitura cu următorul transfer: ”Face diferența”

FCSB dă lovitura cu următorul transfer: ”Face diferența”

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Transferul carierei pentru internaționalul român: ofertă din Bundesliga!

Transferul carierei pentru internaționalul român: ofertă din Bundesliga!

Presiune pe FCSB! Gigi Becali, reacție categorică: ”Eu doar atât știu”

Presiune pe FCSB! Gigi Becali, reacție categorică: ”Eu doar atât știu”

Schimbări masive la FCSB! Cine vor fi înlocuitorii lui Radunovic și Crețu

Schimbări masive la FCSB! Cine vor fi înlocuitorii lui Radunovic și Crețu



Recomandarile redactiei
Primele cuvinte ale lui Cristi Chivu după ce a semnat prelungirea cu Inter Milano
Primele cuvinte ale lui Cristi Chivu după ce a semnat prelungirea cu Inter Milano
Ciprian Marica a răbufnit față de situația din România: „Asta e ce mă revoltă cel mai tare”
Ciprian Marica a răbufnit față de situația din România: „Asta e ce mă revoltă cel mai tare”
Elveția - Bosnia 0-0, acum. Golgheterul Jovo Lukic, lăsat pe bancă
Elveția - Bosnia 0-0, acum. Golgheterul Jovo Lukic, lăsat pe bancă
Cristi Chivu a semnat! Anunțul făcut astăzi de Inter
Cristi Chivu a semnat! Anunțul făcut astăzi de Inter
Ciprian Marica, față în față cu marele Puyol! Cum se trăiește fotbalul mare + cum l-a descris pe spaniol
Ciprian Marica, față în față cu marele Puyol! Cum se trăiește fotbalul mare + cum l-a descris pe spaniol
Alte subiecte de interes
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
"Nu mai ești în Ligue 1, Kylian!" Mbappe, făcut praf după debutul în La Liga
"Nu mai ești în Ligue 1, Kylian!" Mbappe, făcut praf după debutul în La Liga
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Noul jucător de la FCSB, prima reacție după transfer: ”Sunt fericit”
Noul jucător de la FCSB, prima reacție după transfer: ”Sunt fericit”
FCSB, al doilea transfer al verii: ”Bun venit!”
FCSB, al doilea transfer al verii: ”Bun venit!”
CITESTE SI
DNA îl acuză pe Ciucu de luare de mită. Dezvoltatori imobiliari ar fi finanțat cu 250.000 de euro campania sa electorală

stirileprotv DNA îl acuză pe Ciucu de luare de mită. Dezvoltatori imobiliari ar fi finanțat cu 250.000 de euro campania sa electorală

A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

protv A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

Fritz pierde definitiv procesul cu ANI și riscă să nu mai poată candida până în 2030. Liderul USR anunță că merge la CEDO

stirileprotv Fritz pierde definitiv procesul cu ANI și riscă să nu mai poată candida până în 2030. Liderul USR anunță că merge la CEDO

Cât de ușor putem reduce factura la energie electrică. Sfaturi simple pentru a economisi bani fără mari eforturi

stirileprotv Cât de ușor putem reduce factura la energie electrică. Sfaturi simple pentru a economisi bani fără mari eforturi

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!