Cine este Ronny Labonne, noul transfer de la FCSB și ce legătură are cu Kylian Mbappe

Ronny Labonne ajunge la București de la SM Caen și va bifa prima experiență din carieră în afara Franței. Fundașul a semnat cu FCSB după ce a evoluat de-a lungul carierei pentru Saint-Priest, Lorient B, Nîmes și Caen.
Ronny Labonne este fost internațional martinichez
Ronny Joel Andre Labonne, pe numele său complet, s-a născut pe 14 septembrie 1997 în Le Lamentin, Martinica, teritoriu francez din Caraibe. A început fotbalul la US Robert, iar ulterior s-a mutat în Franța.
De-a lungul carierei, și-a construit reputația de „fundaș dreapta muncitor, cu un profil ofensiv și o capacitate bună de efort”, cum îl descriau francezii de la actu.fr în urmă cu ceva timp.
Noul jucător al FCSB-ului a reprezentat Martinica la nivel internațional. Ultimele sale apariții pentru națională au venit în 2023, când a evoluat în preliminariile și faza finală a Gold Cup.
Ce legătură are cu Kylian Mbappe
Ce legătură are Labonne cu Kylian Mbappe? Păi, francezul vine la București de la SM Caen, club controlat de superstarul francez.
În vara anului 2024, Mbappe a devenit acționar majoritar la Caen prin intermediul fondului său de investiții și a preluat aproximativ 80% din acțiunile clubului.
Este demn de menționat și faptul că Ronny Labonne a fost cel mai bun pasator de la Caen în sezonul recent încheiat, cu patru reușite, la egalitate cu Ivann Botella.