Cine este Ronny Labonne, noul transfer de la FCSB și ce legătură are cu Kylian Mbappe

Ronny Labonne ajunge la București de la SM Caen și va bifa prima experiență din carieră în afara Franței. Fundașul a semnat cu FCSB după ce a evoluat de-a lungul carierei pentru Saint-Priest, Lorient B, Nîmes și Caen.

Ronny Labonne este fost internațional martinichez

Ronny Joel Andre Labonne, pe numele său complet, s-a născut pe 14 septembrie 1997 în Le Lamentin, Martinica, teritoriu francez din Caraibe. A început fotbalul la US Robert, iar ulterior s-a mutat în Franța.

De-a lungul carierei, și-a construit reputația de „fundaș dreapta muncitor, cu un profil ofensiv și o capacitate bună de efort”, cum îl descriau francezii de la actu.fr în urmă cu ceva timp.