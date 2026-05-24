Cele două echipe se înfruntă în Ghencea, pe stadionul ”Steaua”, în semifinala barajului pentru un loc în preliminariile UEFA Europa Conference League. Câștigătoarea o va înfrunta pe Dinamo în finala barajului.

FCSB - Botoșani, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:30 | Totul sau nimic pentru Conference League

Meciul FCSB - Botoșani va fi arbitrat de Istvan Kovacs, ajutat la tușe de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi. La VAR vor fi Cătălin Popa și Rareș Vidican, în timp ce Iulian Călin va fi arbitrul de rezervă, iar Augustus Constantin, observatorul arbitrilor.

FCSB a încheiat play-out-ul Superligii României pe locul 8 cu 37 de puncte. După nouă etape, echipa pregătită de Marius Baciu a bifat patru victorii, două rezultate de egalitate și trei înfrângeri.

De cealaltă parte, FC Botoșani a terminat play-out-ul pe poziția a 10-a cu 33 de puncte. Trei victorii, trei remize și trei eșecuri a consemnat formația dirijată de Marius Croitoru în nouă runde.

Ultima întâlnire dintre FCSB și Botoșani a avut loc în Moldova și s-a încheiat 3-2 pentru clubul patronat de Valeriu Iftime. În sezonul regulat, FCSB a câștigat în retur cu 2-1, dar a pierdut în tur cu 3-1.