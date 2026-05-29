Cele două echipe își dau întâlnire vineri seară, de la ora 20:30, pe ”Arcul de Triumf” din Capitală, într-un meci de totul sau nimic pentru participarea în cupele europene la începutul următoarei stagiuni.

Câștigătoarea confruntării are asigurat locul în turul 3 preliminar UEFA Europa Conference League

În timp ce FCSB nu a mai ratat cupele europene de 23 de ani, ultima participare pentru Dinamo a venit în 2017, contra lui Athletic Bilbao, în turul 3 preliminar Europa Leagu (1-1 în tur, 0-3 în retur).

Dinamo - FCSB, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:30 | Momentul adevărului: cine merge în cupele europene

Pe ”Arcul de Triumf”, la ”centru” a fost delegat Marian Barbu, care va fi ajutat la tușe de Imre-Laszlo Bucsi și de Ioan Corb. La VAR vor fi Adrian Cojocaru și Ovidiu Artene, în timp ce George Găman a fost delegat ca arbitru de rezervă, iar Dan Berbecaru, observatorul arbitrilor.

Ultimele două meciuri dintre Dinamo și FCSB au avut loc în sezonul regulat al Superligii României. ”Câinii” s-au impus cu 4-3 în tur, iar returul a consemnat o remiză albă, pe Arena Națională, scor 0-0.

Cele două grupări s-au întâlnit în finala barajului pentru un loc în preliminariile UECL după ce Dinamo a terminat pe locul 4 în play-off (39 de puncte), iar FCSB, după ce a încheiat play-out-ul pe 8 cu 37 de puncte, a învins-o în primul baraj pentru Europa pe FC Botoșani cu 4-3.

Marius Baciu prefațează Dinamo - FCSB: ”Sau Dinamo - Steaua, cum era pe vremea noastră”

”Dinamo - FCSB sau, știu eu, pe vremea noastră, Dinamo - Steaua. Meciuri foarte importante pentru ce înseamnă suflarea fotbalistică. Am primit mesaje din străinătate pentru meciul ăsta, păcat că nu se joacă pe un stadion mare, că erau 50-60.000.

Întâlnim o echipă foarte bună, care a făcut o figură foarte frumoasă în ultima perioadă. O echipă care are continuitate în ceea ce înseamnă antrenorul și ideile pe care le-a transpus în ce înseamnă echipa Dinamo astăzi.

Bineînțeles, și noi încercăm același lucru, să ne ridicăm la un nivel foarte bun. Ne-am concentrat pe recuperarea jucătorilor, că am avut un meci de 120 de minute. Cred că toată echipa, de la cea tehnică, administrativă și medicală a făcut un efort extraordinar și jucătorii vor fi la un nivel foarte bun fizic.

E un meci al orgoliilor, e un meci în care se poate întâmpla orice. Simt că suntem pregătiți. Am avut momente bune și la meciul cu Botoșani, am avut un alt spirit de echipă, am văzut o echipă care a comunicat mai mult, care s-a ajutat mai mult, am avut reactivitate după ce am primit gol.

Dar, meciul cu Dinamo va însemna cu totul altceva. Echipa care va greși mai puțin, va avea câștig de cauză. Nu cred că avem vreo favorită la acest meci”, a spus Baciu.

Cum a numit-o Zeljko Kopic pe FCSB înaintea finalei cu Dinamo pentru Conference League

"Adversarul nostru este principalul nostru rival, o echipă cu multă calitate şi multă experienţă în ultimii ani în competiţiile europene şi în astfel de meciuri eliminatorii. Acesta este un aspect important.

În acelaşi timp, nici ei nu au avut cel mai bun sezon, iar acesta este tot un aspect important. Au punctele lor forte şi punctele lor slabe.

I-am analizat, ştim tot ceea ce trebuie să ştim. Noul antrenor reprezintă o energie nouă pentru ei şi va încerca să ne surprindă cu anumite lucruri. Dar este un derby mare, un meci important pentru ei şi pentru noi şi va fi o partidă foarte dificilă.

Pentru mine, în derby-uri şansele sunt mereu aceleaşi: 50-50. Nivelul de inspiraţie, experienţa ultimelor meciuri, poate sezonul mai bun al uneia dintre echipe, toate contează.

Dar astfel de meciuri sunt speciale şi pot fi decise de orice detaliu. Noi nu pregătim meciul gândindu-ne cine este favorită, ci încercăm să fim concentraţi tactic la maximum şi să avem spirit bun", a spus și Kopic.