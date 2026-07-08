Ce au titrat bielorușii după ce Universitatea Craiova a zdrobit-o pe Vitebsk

Ce au titrat bielorușii după ce Universitatea Craiova a zdrobit-o pe Vitebsk Liga Campionilor
SPORT.RO
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Oltenii au făcut show în primul tur preliminar UEFA Champions League.

TAGS:
Universitatea CraiovavitebskLiga Campionilor
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Universitatea Craiova a întâlnit-o pe Vitebsk, campioana din Belarus, în primul tur preliminar UEFA Champions League în Ungaria, pe stadionul ”Mezokovesdi Varosi”.

  • La capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Filipe Coelho s-a impus cu 4-1

Ce au titrat bielorușii după ce Universitatea Craiova a zdrobit-o pe Vitebsk

După meci, jurnaliștii bieloruși eu evidențiat că Vitebsk a suferit o înfrângere extrem de grea cu Universitatea Craiova în debutul preliminariilor pentru Champions League.

”Vitebsk a suferit un eșec greu în fața Universității, în debutul cupelor europene, primind două goluri din penalty”, a titrat football.by.

”Vitebks a jucat primul meci european din istorie. În Ungaria, campionii bieloruși au suferit o înfrângere grea în fața Universtiății Craiova într-un meci de acasă, am putea spune”, au mai scris bielorușii.

Echipele de start

Vitebsk (4-3-3): Pavlyucenko - Skibsky, Gomanov, Volkov, Maschalencik - Gromyoko, Bocharov, Mesarovic - Kontsevoi, Diabate, Bosic; Rezerve: Shcherbachenya, Baranok, Ivanov, Gnaka, Cleonise, Nicholson, Zhuk, Balanovich, Glushkov; Antrenor Filip Sokolinski

Universitatea Craiova (3-4-3): L. Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Ad. Rus - Teles, Cicâldău, Mekvabishvili, Bancu - Etim, Al-Hamlawi, Baiaram; Rezerve: R. Sava, Al. Maxim, Crețu, Nsimba, T. Băluță, Badelj, Mora, H. Tavares, Elisor, Băsceanu, Matei, Muntean; Antrenor Filipe Coelho

Ștefan Baiaram, gol de pus în ramă în Vitebsk - Craiova!

  • Vlcsnap 2026 07 08 20h15m09s927
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Foto: Captură TV

În minutul 4 al meciului, Ștefan Baiaram a primit de la Oleksandr Romanchuk, a tăiat marginea careului și a șutat cu mult efect, la vinclu, învingându-l elegant pe goalkeeperul Pavel Pavlyuchenko.

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