Universitatea Craiova a întâlnit-o pe Vitebsk, campioana din Belarus, în primul tur preliminar UEFA Champions League în Ungaria, pe stadionul ”Mezokovesdi Varosi”.

La capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Filipe Coelho s-a impus cu 4-1

Ce au titrat bielorușii după ce Universitatea Craiova a zdrobit-o pe Vitebsk

După meci, jurnaliștii bieloruși eu evidențiat că Vitebsk a suferit o înfrângere extrem de grea cu Universitatea Craiova în debutul preliminariilor pentru Champions League.

”Vitebsk a suferit un eșec greu în fața Universității, în debutul cupelor europene, primind două goluri din penalty”, a titrat football.by.

”Vitebks a jucat primul meci european din istorie. În Ungaria, campionii bieloruși au suferit o înfrângere grea în fața Universtiății Craiova într-un meci de acasă, am putea spune”, au mai scris bielorușii.

Echipele de start

Vitebsk (4-3-3): Pavlyucenko - Skibsky, Gomanov, Volkov, Maschalencik - Gromyoko, Bocharov, Mesarovic - Kontsevoi, Diabate, Bosic; Rezerve: Shcherbachenya, Baranok, Ivanov, Gnaka, Cleonise, Nicholson, Zhuk, Balanovich, Glushkov; Antrenor Filip Sokolinski

Universitatea Craiova (3-4-3): L. Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Ad. Rus - Teles, Cicâldău, Mekvabishvili, Bancu - Etim, Al-Hamlawi, Baiaram; Rezerve: R. Sava, Al. Maxim, Crețu, Nsimba, T. Băluță, Badelj, Mora, H. Tavares, Elisor, Băsceanu, Matei, Muntean; Antrenor Filipe Coelho

Ștefan Baiaram, gol de pus în ramă în Vitebsk - Craiova!