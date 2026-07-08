FOTO EXCLUSIV Cosmin Olăroiu, pe bancă în amicalul cu FCSB! Ce a făcut noul antrenor de la Al-Jazira

Cosmin Olăroiu, pe bancă în amicalul cu FCSB! Ce a făcut noul antrenor de la Al-Jazira Fotbal extern
SPORT.RO
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Cosmin Olăroiu s-a aflat pe banca lui Al-Jazira, într-un meci amical cu FCSB.

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FCSBCosmin Olaroiu
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Partida amicală dintre FCSB și Al-Jazira a putut fi urmărit în forma LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

FCSB s-a impus cu 1-0, grație golului marcat de Octavian Popescu în minutul 11 și a obținut prima victorie în partidele de pregătire chiar împotriva echipei lui Cosmin Olăroiu.

Cosmin Olăroiu, pe bancă în amicalul cu FCSB

Cosmin Olăroiu a semnat în această vară cu Al-Jazira, echipă din Emiratele Arabe Unite, iar tehnicianul român a fost pe bancă în meciul amical împotriva fostei sale formații.

Olăroiu a dat indicații de pe bancă și a încercat să vadă cât mai mulți jucători la treabă.

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FOTO: Catia Tănase (PRO TV)

Cosmin Olăroiu, pe banca lui FCSB în reeditarea „Sfertului UEFAntastic”

Fostul antrenor al lui FCSB a fost prezent la reeditarea „Sfertului UEFAntastic”, dintre roș-albaștrii și Rapid, care s-a încheiat tot la egalitate, scor 0-0.

La aproape 20 de ani de la una dintre cele mai intense duble din istoria fotbalului românesc, foștii jucători și antrenori ai celor două rivale s-au reunit pentru un meci demonstrativ plin de nostalgie.

Cosmin Olăroiu, antrenorul care a condus atunci Steaua spre semifinalele Cupei UEFA, a rememorat momentele trăite alături de „roș-albaștri” înaintea revederii de pe VOYO.

„Sentimentele sunt de bucurie. Mi-am revăzut jucătorii după mulți ani. Acum i-am văzut și pe cei de la Rapid, cred că ambele echipe au realizat o performanță extrem de mare. Cred că toți au reușit să treacă peste barierele astea de competiție și au demonstrat că fotbalul unește oamenii.

Mi-am amintit de momentele petrecute înainte de meciuri. A fost frumos, e un sentiment frumos, mai ales că sunt niște oameni care au făcut ceva pentru sportul românesc.

Era firesc să înceapă aceiași care au jucat și în meciul cu Rapid. Jucătorii sunt okay, nu putem evalua, dar mă așteptam să fie puțin mai plinuți, dar sunt okay!

De simțit, parcă s-a petrecut acum 4-5 ani. Din păcate, au trecut 20! Amintirile sunt destul de puternice și rămân în mintea noastră.

Am atât de multe amintiri, și mai ales plăcute, cu acești băieți. Și de la acel meci am tensiunea… Îmi aduc aminte cum, la meciul retur, era la mine în birou. Era presiune foarte mare, am plecat și când m-am întors era foarte bucuros, s-a transformat în 5 minute. Îl întrebam în timpul meciului: «Câte minute mai sunt?» și el era cu spatele, nu se uita la meci.

Ar fi bine să avem, dar din păcate cred că crește distanța dintre noi și echipele din Europa și, din păcate, posibilitățile financiare îi ajută pe ei să crească mai mult, pe noi mai puțin”, a spus Olăroiu pentru VOYO.

În 2006, Steaua elimina Rapidul în sferturile Cupei UEFA, după 1-1 în Giulești și 0-0 pe fostul stadion „Lia Manoliu”.

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