În stagiunea recent încheiată, galacticii au terminat pe doi, cu 86 de puncte. După 38 de etape, gruparea de pe ”Bernabeu” a bifat 27 de victorii, la care s-au adăugat cinci remize și șase eșecuri.

Transfer de cinci stele: 100.000.000 de € pentru starul lui Real Madrid! Fotbalistul a luat decizia

Potrivit Mundo Deportivo, publicație citată de Transfer News Live, Manchester United a pus ochii pe Aurelien Tchouameni, fotbalistul lui Real Madrid cotat la 70 de milioane de euro.

Sursa menționată a sugerat că englezii sunt gata să plătească peste 100 de milioane de euro pentru serviciile francezului, care în urmă cu câteva luni a fost protagonistul unui scandal uriaș în vestiarul galacticilor.

Totuși, Tchouameni nu și-ar dori să se despartă de echipa pe care o antrenează acum Jose Mourinho. Rămâne însă de văzut ce se va întâmpla cu mutarea sa, mai ales că United e dispusă să ”spargă banca” pentru serviciile sale.

”Manchester United face eforturi pentru a-l transfera pe mijlocașul lui Real Madrid, Aurelien Tchouameni. Echipa din Premier League este gata să ofere peste 100 de milioane de euro pentru jucătorul de 26 de ani.

Tchouameni este important pentru Jose Mourinho și nu intenționează să părăsească Real Madrid”, a scris Transfer News Live.