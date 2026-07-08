Transfer de cinci stele: 100.000.000 de € pentru starul lui Real Madrid

Transfer de cinci stele: 100.000.000 de € pentru starul lui Real Madrid La Liga
SPORT.RO
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Real Madrid se pregătește de noul sezon.

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tchouamenila ligaReal MadridAurelien TchouameniRealSpaniaManchester United
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În stagiunea recent încheiată, galacticii au terminat pe doi, cu 86 de puncte. După 38 de etape, gruparea de pe ”Bernabeu” a bifat 27 de victorii, la care s-au adăugat cinci remize și șase eșecuri.

Transfer de cinci stele: 100.000.000 de € pentru starul lui Real Madrid! Fotbalistul a luat decizia

Potrivit Mundo Deportivo, publicație citată de Transfer News Live, Manchester United a pus ochii pe Aurelien Tchouameni, fotbalistul lui Real Madrid cotat la 70 de milioane de euro.

Sursa menționată a sugerat că englezii sunt gata să plătească peste 100 de milioane de euro pentru serviciile francezului, care în urmă cu câteva luni a fost protagonistul unui scandal uriaș în vestiarul galacticilor.

Totuși, Tchouameni nu și-ar dori să se despartă de echipa pe care o antrenează acum Jose Mourinho. Rămâne însă de văzut ce se va întâmpla cu mutarea sa, mai ales că United e dispusă să ”spargă banca” pentru serviciile sale.

”Manchester United face eforturi pentru a-l transfera pe mijlocașul lui Real Madrid, Aurelien Tchouameni. Echipa din Premier League este gata să ofere peste 100 de milioane de euro pentru jucătorul de 26 de ani.

Tchouameni este important pentru Jose Mourinho și nu intenționează să părăsească Real Madrid”, a scris Transfer News Live.

Cifrele lui Tchouameni

  • Real Madrid: 195 meciuri jucate, 7 goluri înscrise, 8 pase decisive
  • Monaco: 95 meciuri jucate, 8 goluri înscrise, 7 pase decisive
  • Bordeaux: 37 meciuri jucate, 1 gol înscris, 1 pasă decisivă

Francezul a ajuns la Real Madrid în urmă cu patru ani, după ce galacticii le-au plătit celor de la Monaco 80 de milioane de euro, moment în care Tchouameni era cotat la 60 de milioane de euro. Acum, fotbalistul născut la Rouen este evaluat de Transfermark la 70 de milioane.

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