Craiova nu vrea sa mai faca niciun transfer! Cine ii inlocuieste pe Mihaila si Koljic

Clubul oltean nu vrea sa cheltuie banii luati pe Mihaila, deoarece considera ca sumele cerute pentru jucatorii doriti sunt prea mari si poate face afaceri mai bune in iarna.

Craiova este lider in Liga 1, cu maximum de puncte dupa sase etape, dar, in ultima saptamana, clubul l-a vandut pe Valentin Mihaila (20 ani) la Parma, pentru 8 milioane de euro, si l-a pierdut pe Elvir Koljici (25 ani), care a suferit o fractura de peroneu, s-a operat si nu va mai juca in acest an.

Cu banii in cont, oltenii au vrut sa isi intareasca atacul. Dar transferul lui Marko Dugandzici (26 ani), atacantul lui FC Botosani, a cazut, dupa ce acesta a anuntat ca negociaza o mutare in Rusia, la FC Soci. Gabriel Iancu (26 ani), care poate juca atat atacant, cat si extrema stanga, este dorit de Bergodi, cei doi lucrand impreuna la FC Voluntari, dar oficialii clubului sunt reticenti si nu cred ca el este un fotbalist pe profilurile lui Koljici si Mihaila.

"Alb-albastrii" ii mai au in lot pe atacantii Mihai Roman (28 ani), care face analize pentru o problema cardiaca, si Alexandru Tudorie (24 ani), aflat in izolare dupa ce s-a infectat cu coronavirus. Exista sanse ca clubul sa il recheme pe Jovan Markovici (19 ani), care este acum imprumutat la Academica Clinceni. Cel mai probabil, Andrei Ivan va juca atacant contra lui Dinamo, urmand ca apoi Tudorie sa fie folosit titular, dupa ce va scapa de coronavirus.

Pentru inlocuirea lui Mihaila, Bergodi ii mai are in lot pe Andrei Ivan (23 ani), Stephan Draghici (22 ani), Stefan Baiaram (17 ani) si Marian Danciu (18 ani), ultimii trei incadrandu-se si in regula U21, in timp ce Luis Nitu (19 ani) este imprumutat la Gaz Metan Medias si poate fi rechemat, in caz de forta majora. Oficialii clubului il doresc pe Alexandru Matan (21 ani), fotbalistul Viitorului, dar nu il vor transfera decat daca vor considera ca fac o afacere in ceea ce priveste suma de transfer si procentele pe care vor sa le retina constantenii. Strategia clubului prevede transferuri importante in pauza de iarna, cand sumele de transfer vor fi mai mici si jucatorii de valoare vor putea fi gasiti chiar si liberi de contract.