Craiova a facut o oferta SOC pentru golgeterul Romaniei! Oltenii sunt la un pas sa dea lovitura la care nu se astepta nimeni

Craiova cauta dispearta o varianta pentru atac dupa accidentarea de durata a lui Koljic.

Bosniacul a fost operat cu succes azi si va fi indisponibil pana in primavara. Dupa ce tratativele cu Botosaniul pentru Dugandzic au intrat in impas, Craiova s-a orientat spre Gabi Iancu de la Viitorul, scrie Antena Sport.

Rotaru a negociat cu Hagi si a transmis ca e dispus sa ofere 800 000 de euro pentru a-l aduce pe Iancu. Hagi a avut o oferta similara din Qatar, de la Al Ahli, insa mutarea a picat in ultimul moment si Iancu si-a prelungit contractul cu Viitorul, in cele din urma.



Iancu e golgeterul editiei trecute de campionat, dupa ce a marcat 18 goluri in 28 de jocuri la Viitorul. Iancu a debutat la nationala in meciul cu Austria, din septembrie. In acest campionat, capitanul Viitorului are 3 goluri inscrise.