Koljic, GHINION TERIBIL cand spera la transferul carierei! Germania si Rusia pregateau oferte de MILIOANE pentru el! A 3-a accidentare inspaimantatoare pentru bosniac la Craiova

Elvir Koljic a fost dus la spital dupa accidentarea grava pe care a suferit-o in minutul 33 al meciului dintre Craiova si Iasi!

Koljic si-a rupt glezna dupa atacul lui Mihalache. Fotbalistul Iasului a fost eliminat in urma intrarii dure.

Accidentarea lui Koljic vine intr-un moment in care bosniacul era in forma maxima! Marcase de 5 ori de la inceputul campionatului si era urmarit de echipe din Germania si Rusia. Craiova ii stabilise pretul la 7 milioane de euro.

Nu e prima oara cand Koljic trece prin momente grele la Craiova. A mai suferit doua accidentari serioase, care l-au tinut departe de gazon, cate una in fiecare dintre cele doua sezoane petrecute pe Oblemenco. Din cauza perioadelor lungi de indisponibilitate, Koljic nu a jucat decat 40 de meciuri in tricoul Craiovei in Liga 1, desi a fost considerat principala arma ofensiva a echipei. Koljic a marcat 25 de goluri doar in campionat pentru Craiova, numai de la inceputul actualului sezon avand 6 reusite!