BREAKING NEWS | Craiova a anuntat cand ar putea reveni Koljic pe teren! Atacantul bosniac va fi operat: "Primele pronosticuri sunt mult mai bune!"

Universitatea Craiova a anuntat printr-un comunicat oficial cand ar putea reveni Koljic pe teren.

Koljic va fi operat in cursul zilei de duminica, iar potrivit unui comunicat oficial emis de Universitatea Craiova, atacantul bosniac ar putea sa joace primul sau meci in luna februarie a anului 2021.

"Incepem sambata intr-o nota optimista. „Dragonul” nostru va fi operat in cursul zilei de maine si primele pronosticuri sunt mult mai bune decat ne-am fi asteptat. Speram ca Elvir Koljic sa joace primul sau meci oficial dupa accidentare in luna februarie a anului 2021. Suntem alaturi de tine, Elvir!", se arata in comunicatul postat de ucv1948.ro.

Koljic s-a ales cu o fractura de peroneu in urma unui contact cu Ovidiu Mihalache, fundas central la Poli Iasi.

Vezi aici atacul lui Marcel Popescu, managerul general al Craiovei, la adresa lui Mihalache.