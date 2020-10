BREAKING NEWS | Lovitura de PROPORTII in Liga 1! Craiova i-a gasit inlocuitor lui Koljic: super atacantul dorit de Gigi Becali, la un pas de echipa lui Bergodi

Universitatea Craiova s-a orientat rapid dupa accidentarea grava a lui Elvir Koljic, care va fi indisponiibl pana in februarie 2021.

Oltenii l-au pierdut si pe Valentin Mihaila, transferat in Italia la Parma, iar sefii clubului din Banie au pornit asaltul pentru un nou atacant.

Marko Dugandzic (26 de ani), atacant croat de 26 de ani care a fost dorit si de Gigi Becali la FCSB, poate fi noul marcator al Craiovei.

Potrivit Gazetei, discutiile dintre Craiova si Botosani, clubul de care apartine Dugandzic, au inceput inca de vineri seara, iar astazi, conducerea clubului s-a intalnit pentru a discuta despre transferul croatului si despre ce mutari mai pot face in aceste zile.

Perioada de transferuri se va inchide luni, 5 octombrie.

Gigi Becali: "Dugandzic e un atacant interesant, o sa intreb in stanga si in dreapta despre el!"

Dugandzic a inscris 11 goluri si a oferit 2 pase decisive in cele 19 meciuri jucate la Botosani. Adus de Valeriu Iftime in luna ianuarie a acestui an, croatul este evaluat la 600.000 de euro. Dugandzic a intrat si in radarul lui Gigi Becali, pentru un posibil transfer la FCSB:

"Nu i-am facut nicio oferta lui Iftime pentru acest atacant, dar recunosc ca este interesant. O sa intreb in stanga si in dreapta despre el. Nu am facut inca nicio oferta. Vreau sa fie foarte clar acest lucru. Vad ca lui Iftime ii place sa faca afaceri cu mine", spunea Gigi Becali.