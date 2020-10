"Intentia lui a fost sa arate cine e jupanul!" Atac DUR dupa intrarea lui Mihalache la Koljic! Ce spune Mihai Bobonete de accidentarea atacantului de la Craiova

Koljic a suferit o accidentare grava in partida Craiova 1-0 Poli Iasi si va lipsi pana la finalul anului.

Koljic a iesit grav accidentat din teren la meciul de ieri al Craiovei. Atacantul bosniac a fost victima unei intrari dure a lui Mihalache, iar fundasul lui Poli Iasi a fost eliminat in urma atacului imprudent.

Verdictul medicilor: fractura diafiza peroniera dreapta cu deplasare!

VEZI AICI radiografia cu osul rupt al lui Koljic.

Mihai Bobonete, mare suporter al Universitatii Craiova si vedeta in serialul Las Fierbinti de pe PRO TV, l-a atacat dur pe Ovidiu Mihalache dupa intrarea imprudenta asupra lui Koljic:

"Elvir Koljic este unul dintre cei mai buni atacanti pe care i-a avut Craiova in ultimii 10 ani si mi-e greu sa pun la trecut aceasta afirmatie dar dupa gestul lui Mihalache de la Iasi, facut aseara in timpul meciului si dupa ce am vazut radiografia , mi-e greu sa mai sper la o revenire a lui Elvir la echipa si imi pare al dracului de rau pentru el.

...

Fotbalul modern se joaca ingrijit, se joaca tactic, iti trebuie si putina minte sa il poti practica, nu asa...uitati-va la reactia lui Mihalache dupa fault,pare ca nici nu stia ca i-a rupt piciorul in trei locuri,ba chiar era si putin suparat pe arbitru ca i-a dat cartonas.

Sunt convins ca intentia lui a fost doar sa-i arate cine e jupanul acolo pe fund dar cand ai astfel de intentii, trebuie sa stii ca pot surveni consecinte mult mai grave decat intentia, asa ca mai bine iti dezvolti abilitatile necesare unui fundas modern, nu ca pe timpuri.

Sper sa nu fie atat de grav iar Elvir sa gaseasca resurse ca peste un an sa il vedem iar in teren si mai bun ca pana acum!

Fortza Stiinta!", a scris Mihai Bobonete, intr-o postare pe pagina sa de Facebook.