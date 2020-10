Aduc un alt VITEZIST dupa ce au dat o super lovitura cu Mihaila! Craiova a facut oferta! Ce jucator aduce de la Hagi

Craiovei ii merge bine cu 'piticii' Viitorului!

Dupa Baluta, Mitrita si Cicaldau, oltenii insista pentru Alex Matan! Revenit in aceasta vara la Viitorul, Matan e un jucator complet schimbat fata de cel care a plecat imprumut la Voluntari in 2019. Bergodi insista pentru a-l avea in locul lui Mihaila, scrie PRO Sport. Italianul l-a antrenat in prima parte a sezonului trecut la echipa din Ilfov.

Matan nu e singura tinta pe care Craiova o are la Viitorul. Ghita sau Boboc au fost si ei doriti in ultimele 12 luni, insa Hagi a refuzat sa-l lase sa plece. Aparatorii din nationala U21 au mai fost tinte si pentru CFR, dar si pentru FCSB.

Conform surselor www.sport.ro, Mihaila ii va aduce Craiovei nu mai putin de 9 milioane de euro! Banii vor fi platiti in mai multe transe.