Dugandzic si-a luat ADIO de la Romania! Ce spune atacantul de oferta primita de la Craiova si de interesul lui Gigi Becali: "As fi fost incantat sa evoluez acolo!"

Marko Dugandzic (26 de ani) o va parasi pe Botosani, echipa la care a evoluat in 2020.

Dugandzic nu a facut parte din lotul lui Botosani la ultima partida din campionat, cel mai probabil fiind plecat sa semneze cu noua echipa.

FC Sochi din Rusia este probabila destinatie a atacantului croat, care nu s-a ferit sa spuna ca si-ar fi dorit sa joace pentru Universitatea Craiova.

Oltenii au negociat pentru el, dupa ce Koljic s-a accidentat grav in ultima partida:

"A fost o experienta interesanta in Romania. Important e ca, pentru viitor, am gasit solutia potrivita impreuna cu familia, cu managerul, cu clubul. Sigur, au existat mai multe oferte, mi-ar fi placut sa raman si in Liga 1, unde insa doar doua-trei cluburi si-ar fi permis transferul: CFR, Craiova si FCSB. Personal, as fi fost incantat sa evoluez pentru Craiova, care e o echipa importanta, cu un fotbal frumos, placut, incurajeaza ofensiva. Regret enorm ce i s-a intamplat lui Koljici, un varf fantastic. Ii urez insanatosire grabnica si curaj! Poate voi reveni peste cateva sezoane in Liga 1, nu?

Din cate stiu, n-a existat niciodata o propunere concreta (n. r. din partea lui Gigi Becali). FCSB e un club de traditie, cu performante si cu un grup de tineri remarcabili. Imi place mult de Man, care e la alt nivel decat tot fotbalul din Romania. O aripa moderna, stangaci, alearga mult, marcheaza. Are toate calitatile sa ajunga in top. La fel as spune si despre Cicaldau de la Craiova. Fantastic! Mijlocas box to box, are pase, sut, e si marcator, impinge mereu jocul. Contra Botosaniului toate baloanele treceau pe la el!", a spus Marko Dugandizc, intr-un interviu acordat Gazetei.

Marko Dugandzic: "CFR Cluj a fost cel mai dificil adversar!"

Atacantul croat a ramas impresionat de eficienta de care da dovada campioana Romaniei si spune ca a fost cel mai greu adversar pe care l-a intalnit in Liga 1:

"CFR a fost cel mai dificil adversar. Nu practica un fotbal spectaculos, dar sunt foarte, foarte buni in ceea ce joaca: eficienti, doctori in presing, mingi lungi, atletici. Impresionanti! Au in spate si un parcurs international bogat. Apoi este Craiova, cu un stil total diferit, apropiat de al Botosaniului: posesie, mingea jos, tehnici, inventivi, harnici", a mai spus Dugandzic.