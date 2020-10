Ionut Stroe analizeaza conflictul de la Craiova: "Suporterii ambelor echipe sunt prieteni intre ei, dar si prizoneri ai aceleiasi cauze!" Care este jucatorul sau preferat de la Universitatea

Ionut Stroe a declarat ca a fost suparat dupa ce Universitatea Craiova a pierdut titlul in fata echipei CFR Cluj.

Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a analizat conflictul dintre cele doua echipe din Craiova.

Universitatea Craiova este lider in clasamentul Ligii 1, cu 15 puncte, iar U Craiova 1948, echipa patronata de Adrian Mititelu, se pozitioneaza pe primul loc in esalonul secund, cu 13 puncte.

Ionut Stroe considera ca sportul romanesc este legat de litigii si falimente, lucru absolut anormal:

"Sunt un sustinator al Universitatii Craiova. E un moment de excepție: ambele formatii sunt pe primul loc! Suporterii ambelor echipe sunt prieteni intre ei, dar si prizoneri ai aceleiasi cauze. Tot sportul romanesc este legat de litigii si falimente si nu e normal. Foarte multe echipe au probleme cu traditia si cu palmaresul. A fost un haos total. La Craiova ar trebui sa fie o singura echipa.

E un radicalism dus la extrem. Cum poti sa-i contesti pe Cartu, Craioveanu si Marcel Popescu? Craiova are un parcurs de exceptie. Acolo se intampla lucruri serioase. Dupa ce am pierdut titlul cu CFR Cluj, am fost suparat. Dar mai suparati au fost cei doi baieti ai mei. Craiova s-a speriat la meciul cu CFR la scorul de 1-0, dar ardelenii meritau victoria. Au fost mai buni.

Valentin Mihaila e jucatorul favorit al copiilor mei, dar eu il consider cel mai bun pe Elvir Koljic", a declarat Ionut Stroe pentru ProSport.