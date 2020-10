"Craiova, prezent perfect, viitor incert". Mihai Mironica dupa accidentarea ORIBILA a lui Koljic

Craiova are un inceput de vis in campionat, 6 victorii in primele 6 runde, performanta fara precedent pentru ea.

Dar cred ca azi oltenii ar fi preferat sa nu ia cele 3 puncte numai sa nu-l piarda pe Koljic, cel mai bun din varf din Liga 1, marcatorul a 6 goluri in primele 5 runde. Fara Koljic pentru o perioada lunga, fara Mihaila, Craiova pierde enorm din forta ofensiva si poate scapa si statutul de principala favorita la titlu.

E bine ca Hategan s-a redresat si i-a dat pana la urma rosu lui Mihalache, autorul accidentarii. Fundasul oaspetilor chiar a atacat mingea cu dreptul si acesta este motivul pentru care initial Hategan i-a aratat galben, dar stangul lui Mihalache a produs apoi regretabila accidentare. Nu cred intr-o intentie cinica a fundasului Iasului, dar si astfel de intrari ar trebui sa fie mai temperate. Antrenorul lui Mihalache, Daniel Pancu, a mers chiar pana acolo incat a sugerat ca fundasul sau nu trebuia eliminat.

Daca Craiova isi doreste sa pastreze prim-planul in campionat, ar trebui sa incerce pana duminica sa ia un atacant, mai ales ca are bani din cedarea lui Mihaila. Ivan sau Tudorie nu sunt varfuri cu care sa continui lupta pentru titlu. Dar Craiova a demonstrat ca are o buna rezerva ofensiva, Barbut inscriind un gol de autor care arata ca extrema dreapta merita sa-si pastreze pozitia de titular in actualul context.

Bancu este clar un jucator mai bun decat Camora in ofensiva. Radoi indica faptul ca vrea sa-si asume riscuri, sa construiasca o nationala care sa se duca peste adversar, iar capitanul Craiovei este mai potrivit pentru o asemenea abordare a jocului. Selectionerul il priveste in continuare pe Burca drept fundas dreapta si cu 3 astfel de fundasi centrali de fapt, urcarile lui Bancu ar putea fi acoperite.

Singura veste buna pentru Poli Iasi dupa aceasta infrangere este faptul ca De Iriondo a aratat ca poate fi si un fundas central bun acum, cand cuplul clasic Frasinescu - Mihalache este indisponibil. Pancu cere insa un fundas central, absolut necesar pentru o echipa care este printre cele cu goluri foarte multe primite.

Bergodi si oltenii lui zburatori domina Liga 1, dar startul acesta perfect poate fi inselator si pentru ca LPF a creat un calendar protector pentru echipele de cupe europene. Primul examen cu adevarat relevant va fi urmatorul meci, cu Dinamo. O Craiova fara Koljic si Mihaila, un Dinamo tot mai inchegat de Contra in perioada de pauza ne pot arata o balanta neasteptata a fortelor la acea infruntare a marilor orgolii.