A fost criticat pentru meciurile de la nationala, dar e peste Koljic si Cicaldau la Craiova! Cine este cel mai bun jucator al liderului din Liga 1 in noul sezon

Nicusor Bancu a fost unul din cei mai criticati jucatori din dubla cu Irlanda de Nord si Austria.

Fotbalistul oltenilor are un indice al performantei de 302, cu mult peste probabilul viitorul contracandidat pe postul de fundas stanga la nationala, Mario Camora, care are un scor de 266.

Nicusor Bancu are si cel mai bun indice de la echipa Craiovei, devansand jucatori precum Koljic, Cicaldau sau Mihaila. Bancu are un inceput fulminant cu Craiova care are 5 victorii din tot atatea posibile.

Cifrele fundasului stanga arata foarte bine, Bancu avand: 1 gol din 2 ocazii si 2 pase decisive, 2 ocazii create, 4 suturi din care 2 pe spatiul portii, 375 de pase date si un procent de 82% reusite, 9 faulturi comise si 8 suferite.

Bancu a reactionat ironic la adresa contestatarilor dupa meciul jucat cu Viitorul, acesta spunand:"Nu m-au descurajat criticile, ei sunt specialistii, au jucat fotbal din fata televizorului. Azi am evoluat din nou slab pentru echipa de club, insa ma bucur ca am castigat meciul. Sper sa le castigam pe toate in felul asta, deoarece e foarte frumos sa fii pe primul loc".