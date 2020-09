"Are un an jumate de cand ne-a obisnuit cu golurile! Pretul e pe masura!" Koljic, aproape de transferul carierei! Craiova vrea 10 milioane de euro

Dinamo Kiev ofera in schimbul atacantului de la Universitatea Craiova 7 milioane de euro, insa patronul Mihai Rotaru incearca sa obtina cu 3 milioane mai mult.

Bosniacul este cel mai bun marcator din acest sezon al Ligii 1, cu 6 reusite, iar Adrian Mihalcea crede ca pretul solicitat de olteni este pe masura calitatilor lui Koljic:

"Koljic are un an jumate de cand ne-a obisnuit cu golurile. E un atacant, un marcator si atunci pretul e pe masura. Poate a contat foarte mult ca la Dinamo Kiev este si un antrenor care a avut posibilitatea sa il urmareasca anul trecut si de ce nu, sa si ajute fotbalul romanesc cu acesti bani. Ar fi o miscare extraordinara si pentru el, dar si pentru Craiova. In momentul de fata e cel mai bun jucator al lor, el e marcatorul principal al acestei echipe", a spus Mihalcea la PRO X.

Adrian Mihalcea: "Au trecut 3-4 etape de cand Nemec nu a inscris, dar se poate descatusa!"

La Craiova Koljic se descurca excelent, insa pentru Dinamo, Nemec nu a avut impactul asteptat. Atacantul slovac de 35 de ani a revenit la Dinamo, iar in primele 3 meciuri jucate pentru 'caini' nu a reusit sa inscrie niciun gol:

"Au trecut 3-4 etape de cand Nemec nu inscrie si nici nu are cifre foarte bune, dar el a fost primul care si-a facut analiza. El nu e unul care nu ii pasa si vor veni si golurile. E o presiune pusa pe el, pentru ca a venit ca un golgheter si momentan nu a aratat ceea ce poate sa faca. Dar nici foarte multe oportunitati nu a avut, daca ar fi ratat 4-5 ocazii pe meci era o problema.

E un jucator de echipa, care vine sa ajute defensiva. Iese si se bate foarte mult pentru a oferi mingi coechipierilor. Nu il vad intr-o mare criza, se poate descatusa.

Dinamo venea dupa doua meciuri pozitive si Cosmin ar fi vrut continuitate. Dar sunt si astfel de meciuri, un meci dominat de Dinamo, dar se vede ca in fotbal nu conteaza foarte mult posesia, ci sa fii cat mai direct si sa ai si noroc in unele momente. Au mai fost si mici greseli de arbitraj.

Am vorbit cu Cosmin, a analizat foarte bine, continua pe aceeasi linie. Vor mai veni jucatori si important e ca Dinamo arata altfel acum, are calitate. Aceste greseli se pot remedia.

Daca FCSB are aceste probleme in continuare cu Covid, Dinamo are un mic avantaj, tinand cont ca are un lot cu o anumita valoare de la mijloc in sus. Daca vor reveni cativa jucatori de la FCSB, balanta se poate echilibra. M-as hazarda sa aleg o favorita", a mai spus Adrian Mihalcea.