Explozie de FURIE la Craiova dupa accidentarea lui Koljic! Ce sanctiune cer oltenii pentru Mihalache si cum il condamna pe fundasul iesenilor: "E revoltator!"

Universitatea Craiova l-a pierdut pe Elvir Koljic, cel mai bun marcator al echipei, dupa ce atacantul bosniac a suferit o accidentare groaznica in partida cu Poli Iasi.

Elvir Koljic va fi scos din circuit o perioada lunga de timp si nu va mai putea evolua in acest an. Verdictul medicilor in cazul accidentarii este fractura de peroneu.

Ovidiu Mihalache a fost cel care l-a accidentat pe Koljic, iar oltenii cer ca acesta sa fie aspru pedepsit.

Marcel Popescu, managerul general al Universitatii Craiova, spune ca Mihalache ar merita sa isi inceapa suspendarea din momentul in care Koljic revine pe gazon, iar pana atunci sa nu mai aiba drept sa joace:

"Asistam in Romania la rafuieli politice, la lupte intre clanuri, la lucruri care ies din zona normalului. Daca discutam doar de fotbal, campionatul Romaniei sa transforma pe zi ce trece intr-unul dintre cele mai nesigure ca stare de sanatate. Avem morti in timpul jocului, accidentari extraordinare, jucatori bagati in coma.

Tot contra Iasului, Rus il baga in coma pe Mihaila dupa ce l-a lovit cu piciorul in gat. Am avut contra Viitorului un atac al lui Artean la Cicaldau, care si-a pierdut cunostinta, cand au fost sanse mari sa fie dramatica treaba. Lovitura pe care a primit-o in spate putea sa il faca sa traiasca, Doamne fereste, drama lui Mihaita Nesu.

Intr-un an jumatate, Mihaila, Koljic, Cicaldau si mai inainte Seroni cu Bancu, sunt toate doua fracturi si doi jucatori bagati in coma. Cei mai importanti jucatori ai Universitatii Craiova au fost tinta unor agresiuni.

Atacul care l-a facut Mihalache, in niciun caz jucatorii de clasa nu ar face asemenea gesturi. Il dau exemplu pe Vinicius, de ce? Pentru ca este un jucator de calitate.

Rus, Artean, Mihalache, Seroni si asa mai departe sunt jucatori care nu au jucat in echipa nationala. Un jucator de calitate nu ar face niciodata asa ceva. Cristiano Ronaldo da 30-40 de goluri si nu are asemenea probleme. Daca ar fi venit in Romania sa joace, cat ar fi jucat? Vine un neica nimeni si te scoate din fotbal. Asta este problema, asta e realitatea. Cred ca decizia lui Ovidiu Hategan, chiar daca a fost una intarziata, eu o apreciez. Problema nu este eliminarea, ci sanctiunile care se dau. Atata timp cat se pot face memorii si de a se reduce sanctiunea nu rezolvam nimic. Degeaba se da o sanctiune de 8-10 etape cand un jucator e scos din actiune cu o fractura si sta 4-5 luni. Mi s-ar parea normal ca sanctiunea sa inceapa din momentul in care victima revine in teren", a spus Marcel Popescu la PRO X.

Marcel Popescu: "Modul in care se exprima Mihalache este revoltator!"

Managerul Craiovei a criticat si atitudinea pe care fotbalistul lui Poli Iasi a avut-o imediat dupa ce l-a accidentat pe Koljic:

"Uitati-va pe imagini, la un moment dat se vede pe o secventa cum Mihalache are o expresie pe care nu pot sa o dau nici macar dupa ora 24 si care il defineste. Modul in care se exprima este revoltator, lucrurile astea trebuiesc urmarite de antrenori, de cluburi.

Apreciez si il felicit pe Andrei Cristea, e singurul care a venit. S-a auzit cum se rupe osul, se auzeau urletele si durerea pe care le avea Koljic. Daca traim intr-o tara civilizata, as fi vrut ca antrenorul oaspetilor sa vada despre ce e vorba si sa isi trimita jucatorul al vestiare, sau jucatorul sa ridice mana si sa plece.

Pana unde ne ducem? Am golit tribunele pentru ca este drama Covidului, platim cu totii pretul Covidului. L-a platit FCSB, l-am platit noi, l-a platit CFR, tribunele sunt goale, ce facem acum? Lasam si scena goala?

Daca meciul se juca cu spectatori si erau 25.000 in tribune, noi astazi aveam stadionul suspendat. Nimeni nu poate controla o asemenea de furie. Purtam masca, ok, e Covid, dar nu putem sa purtam ochelari si sa ne facem ca nu vedem asa ceva", a mai spus Marcel Popescu.