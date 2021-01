CFR Cluj nu il mai blocheaza pe Omrani! Ce jucatori din Liga 1 vor clujenii pentru a-l inlocui

Desi si-a prelungit contractul pana in iunie 2022, Omrani va fi lasat sa plece la prima oferta avantajoasa.

Billel Omrani si-a prelungit contractul pana in iunie 2022, pentru a nu pleca liber de contract in aceasta vara, dar a primit asigurarile clubului ca nu vor mai fi refuzate oferte, daca acestea vor fi mai mari de un milion de euro, urmand sa fie recuperate sumele platite de ardeleni pentru salariile si primele platite in ultimii 5 ani. Omrani are doar 10 prezente in acest sezon (2 ca titular) si niciun gol, traversand cea mai slaba perioada a sa de la sosirea la Cluj. Transferat in Gruia in septembrie 2016, atacantul francez a cucerit trei titluri de campion (2017-18, 2018-19, 2019-20) si o Supercupa a Romaniei (2018), jucand de doua ori consecutiv in grupele Europa League. In cele 156 de meciuri jucate pentru CFR Cluj in toate competitiile, acesta a reusit sa marcheze 37 de goluri.

In ultimii ani, fotbalistul crescut de Marseille a fost dorit de Erzurumspor (Turcia), Leganes (Spania), Sheffield United (Anglia), Angers (Franta) sau Celtic Glasgow (Scotia), dar oficialii clujeni fie nu au fost multumiti de suma oferita, fie nu puteau sa ii dea drumul pentru ca echipa era angrenata in lupta pentru titlu sau in competitiile europene, fie au vrut sa ii oferte o lectie atacantului, care le forta mana pentru transfer. In schimb, pentru a fi pregatiti de transferului franco-algerianului, oficialii clubului au inceput sa ii caute un inlocuitor, iar primii jucatori care corespund cerintelor sunt Ricardo Valente si Ze Manuel, jucatorii portughezi de la Gaz Metan Medias.

PORTUGHEZII RICARDO VALENTE SI ZE MANUEL, PRIMII PE LISTA LUI CFR CLUJ

Postul de baza al lui Ricardo Valente (29 de ani) este cel de extrema stanga, dar el poate evolua si in spatele varfului si in extrema dreapta. In acest sezon, lusitanul a evoluat in 14 meciuri pentru medieseni si a inscris 3 goluri. Crescut la prestigioasa academie a lui FC Porto, el a mai jucat, de-a lungul carierei, la Esmoriz, Aliados Lordelo, Fafe, Feirense, Leixoes, Vitoria Guimaraes, Pacos De Ferreira, Maritimo Funchal, Tondela si Hatta Club (Emiratele Arabe Unite). Fotbalistul este cotat la 250.000 de euro si mai are contract cu "Gazul" pana in iunie 2021. Ricardo este un bun executant de centrari, are viteza si tehnica bune si suturi foarte puternice.

Ze Manuel (30 ani) poate evolua ca atacant, al doilea varf si extrema dreapta. El a fost legitimat la Merelinense, Sporting Braga, Vizela, Cinfaes, Boavista, FC Porto, Vitoria Setubal, Wisla Cracovia, Feirense si Santa Clara. Portughezul este cotat la 350.000 de euro si devine liber de contract in iunie 2021. Ze este un fotbalist agil in careul advers, avand o buna viteza de reactie, demarcare excelenta si executii surprinzatoare. In conditiile pandemiei, probabil ca cei doi jucatori pot fi cumparati pentru mai putin de 500.000 de euro, in aceasta perioada de mercato, sau pot veni gratis, in vara viitoare.