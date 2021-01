Billel Omrani, aproape de a semna un nou contract! Negocierile sunt extrem de avansate 

Billel Omrani poarta negocieri avansate.

Fotbalistul mai are contract cu CFR Cluj pana in vara, insa oficialii campioanei Romaniei nu vor sa il piarda. Clujenii incearca acum sa ajunga la o intelegere cu atacantul in varsta de 27 de ani pentru prelungirea contractului.

Negocieri intre cele doua parti s-au purtat si in vara, insa atunci pretentiile francezului i-au nemultumit pe oficialii de la CFR. Intre timp, insa, Omrani s-a mai gandit si a renuntat la o parte din cerintele sale, potrivit Fanatik fiind sanse mari ca in aceasta perioada sa se ajunga la o intelegere.

Daca l-ar lasa sa plece pe Omrani, CFR Cluj nu i-ar mai avea ca solutii pentru atac decat pe Rondon si pe Debeljuh.

Chiar daca accidentarile si infectarea cu Covid-19 l-au tinut multa vreme departe de teren pe Omrani, antrenorul Edi Iordanescu este convins ca francezul poate reveni la forma cu care i-a cucerit pe ardeleni.

Billel Omrani, cotat la 2 milioane de euro de site-ul transfermarkt.cm, nu a mai inscris pentru CFR Cluj din decembrie 2019.