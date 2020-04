(P) Dupa Omrani, toata Liga 1! Jucatorii din Liga 1 au gasit solutia revenirii rapide la fotbal

Unii striga HENT! Nu-nu, e ok, domnule arbitru. Baietii au pus mana pe controllere. E prevazut in regulamentul de joaca la domiciliu ca au voie. Joaca FIFA 20 pe PS4!

Si nu orice turneu nascocit din plictiseala statului acasa. eCupa Romaniei, e totul pentru ei pe aceasta seceta. eMiza, eFotbal, eBine. E jocul frumos si spectaculos care ne e dat cel mai mult si cel mai bine in perioada asta. Este antrenamentul pentru revenirea fotbalului cu 11 la 11, pe lungimea si latimea unui teren de fotbal adevarat.

eCupa Romaniei e noua competitie de care ne-am atasat cu totul si pe care o sustinem cu sufletul la gura. 14 echipe joaca pentru trofeul de traditie al Romaniei. 14 echipe reprezentate de cate unul sau de cate doi jucatori in meciurile deja programate. Jucatori care nu sunt vloggerii consacrati de FIFA, ci ... jucatorii reali de la echipele reale de fotbal ... real. Acum o sa ne puneti intrebarea ‘pai, ce mai e atunci virtual in FIFA 20?’. Da, totul e ca-n realitate si acesti jucatori, toti de la echipe din Liga 1, sunt pregatiti sa dea totul pe controllere. Nu lasa nimeni nimic, oamenii sunt conectati online in decorul unui meci adevarat, cu adversari ca ei de adevarati si cu voi, suporteri minunati.

Meciurile din optimi incep luni, iar finala Finala eCupei Romaniei este programata pe 6 mai. Oferta completa prematch va fi pe efortuna.ro, unde vedeti si LIVE toate aceste meciuri. Wow, asteptam sa vedem, in sfarsit, fotbal.

Iata si jucatorii care intra cu emotia castigarii competitiei momentului in Romania. Asta daca nu stiati cumva ca Omrani e un jucator complet, adica la fel de bun si la FIFA. Pariaza aici!

ACADEMICA CLINCENI

• Robert Ion (19 ani) – mijlocas

ASTRA GIURGIU

• Raoul Baicu (20 ani) – atacant

• Gabriel Serban (20 ani) – mijlocas

CFR CLUJ

• Billel Omrani (26 ani) – atacant

• Mike Cestor (27 ani) – fundas

CHINDIA TARGOVISTE

• Andrei Pitian (24 ani) – fundas

• Andrei Serban (19 ani) – mijlocas

DINAMO BUCURESTI

• Ioan Filip (30 ani) – mijlocas

• Andreas Mihaiu (21 ani) – mijlocas

FC BOTOSANI

• David Croitoru (16 ani) – mijlocas

FCSB

• Darius Olaru (22 ani) – mijlocas

• Valentin Cretu (31 ani) – fundas

FC VIITORUL

• Alexi Pitu (17 ani) – mijlocas

• Carlo Casap (21 ani) – mijlocas

FC VOLUNTARI

• Valentin Cojocaru (24 ani) – portar

• Mihai Capatina (24 ani) – mijlocas

GAZ METAN MEDIAS

• Stephan Draghici (22 ani) – mijlocas

HERMANNSTADT

• Andrei Cordea (20 ani) – mijlocas

• Raul Oprut (22 ani) – fundas

POLITEHNICA IASI

• Sorin Serban (20 ani) – fundas

• Razvan Onea (21 ani) – fundas

SEPSI OSK SF. GHEORGHE

• Roland Niczuly (24 ani) – portar

• Ioan Andrei Dumiter (21 ani) – atacant

UNIVERSITATEA CRAIOVA

• Mihai Roman (27 ani) – atacant

• Valentin Mihaila (20 ani) – mijlocas