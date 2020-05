Omrani e tot mai aproape de plecarea de la CFR Cluj! Clubul a facut anuntul! Cati bani vor pentru a-l lasa sa plece

Omrani ar putea pleca de la CFR Cluj.

Oficialul celor de la CFR Cluj, Bogdan Mara, a vorbit despre interesul anumitor echipe despre Bilel Omrani. Acesta a dezvaluit ca atacantul are oferte din afara si spune ca ar putea pleca daca clubul va primi o oferta buna.

"Am avut discutii cu mai multe cluburi, am avut oferte. Exista si acum discutii pentru ca sunt mai multe cluburi care si-au aratat interesul. O sa vedem ce se va intampla. Cred ca dupa ce va incepe fotbalul vor exista din nou discutii. Este un jucator care a facut un sezon extraordinar si este un jucator de calitate. O sa analizam toate lucrurile si o sa il lasam sa plece cand o sa primim o oferta buna.

3 milioane de euro nu sunt nici multi, nici putini bani pentru Omrani. O sa vedem ce se intampla in fotbalul european si o sa analizam. O sa ne gandim foarte bine. Am avut ofete bune pentru el, dar am avut nevoie de el in cupele europene si avem in continuare nevoie de el. Au fost oferte si de la Celtic si din Anglia. Nu pot sa dau nume acum pentru ca sunt discutii si acum, dar eu un jucator foarte cautat", a declarat Bogdan Mara, la Prosport.