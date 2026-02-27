Lui Adrian Șut (26 de ani) i-au ieșit deja niște fire albe de păr, la ce meciuri a avut cu Al-Ain, în ultimele două etape!

Cum echipa românului e angrenată într-o luptă sufocantă pentru titlu cu Shabab Al-Ahli din Dubai, fiecare rundă se joacă la intensitate maximă pentru cele două rivale. Săptămâna trecută, Al-Ain a reușit remontada, în deplasarea cu Bani Yas, scor 3-2. Atunci, golul lui Șut, de 2-1 pentru Al-Ain, a contat enorm în economia partidei.

În această seară, fostul mijlocaș al FCSB-ului a fost răsplătit pentru evoluția sa bună din runda precedentă. Antrenorul Vladimir Ivic l-a titularizat, din nou, de această dată, în partida din deplasare cu Khorfakkan.

Adrian Șut, încă o victorie incredibilă cu Al-Ain

Din postura de integralist, Șut a trecut de la extaz la agonie și înapoi, în această seară. Pentru că Al-Ain a deschis scorul, în minutul 21, prin Rahimi. Apoi însă, gazdele au egalat, în minutul 61, după golul lui Tissoudali din penalty.

La 1-1, Rahimi a punctat încă o dată, în minutul 70. Dar egalitatea s-a restabilit, 2-2, în minutul 86, când Diallo a transformat un alt penalty pentru Khorfakkan.

Când părea că Al-Ain va risipi două puncte mari, în lupta pentru titlu, Rahimi a reușit tripla, în minutul 90+3! Khorfakkan – Al-Ain s-a terminat cu victoria oaspeților, scor 3-2.

La Al-Ain, Adrian Șut, notat cu 6,6 de Flashscore, a încasat un cartonaș galben, în minutul 79. Media notelor echipei sale a fost de 6,9, potrivit Flashscore.

După rezultatul din această rundă, Al-Ain a trecut pe primul loc, având 44 de puncte după 18 meciuri. Campioana Shabab Al-Ahli, aflată pe 2, are 42 de puncte, dar un meci mai puțin disputat. Podiumul e încheiat de Al-Wahda cu 33 de puncte.