Billel Omrani a ajuns la o noua intelegere cu CFR! Pana cand si-a prelungit francezul contractul

Atacantul francez a ajuns la noua intelegere cu echipa din Gruia.

CFR Cluj a anuntat prin intermediul paginii de Facebook ca Omrani a semnat o noua intelegere pana in anul 2022. Francezul a ajuns la echipa "feroviarilor" in 2016 si a cucerit 3 titluri in Liga 1 cu ardelenii.

In acest sezon, el nu a mai fost om de la baza la CFR, iar in cele 8 partide jucate in toate competitiile nu a reusit sa inscrie niciodata.

"Billel Omrani, la CFR Cluj pana in 2022!

Clubul CFR 1907 Cluj si jucatorul Billel Omrani au ajuns la o intelegere privind prelungirea contractului pana in 2022!

Sosit in Gruia in septembrie 2016, atacantul francez a cucerit trei titluri de campion (2017-18, 2018-19, 2019-20) si o Supercupa a Romaniei (2018). In cele 156 de meciuri jucate pentru echipa noastra in toate competitiile, Billel a reusit sa marcheze 37 de goluri.

Multa bafta in continuare in tricoul visiniu, Billel Omrani!", a fost anuntul ardelenilor.

