Petrescu mai primeste o lovitura! Oferta de ultima ora pentru Omrani: i se promite un salariu TRIPLU fata de cel de la CFR

CFR Cluj ar putea sa mai piarda un jucator important in aceasta vara.

Potrivit GSP, atacantul Billel Omrani are o oferta din Turcia, vestea suparandu-l pe antrenorul Dan Petrescu. Acesta astepta ca fotbalistul in varsta de 27 de ani sa se refaca dupa accidentare si sa revina pe teren.

De altfel, tehnicianul campioanei Romaniei s-a plans recent ca mai are nevoie de jucatori, CFR despartindu-se in aceasta vara de Arlauskis, Culio, Tucudean, Manea si Traore.

"Paul Anton? Cristian Lopez? Vojtus? Era bine daca ar fi venit pana acum, asa discutii... Avem foarte multa nevoie de atacant, pentru ca varfurile noastre nu au mai dat un gol nici nu mai stiu de cand.

Chiar daca rezultatele au fost bune, atacantii nostri nu au marcat. Au jucat pentru echipa, dar avem nevoie si de fotbalisti care sa marcheze. In acelasi timp sper ca Omrani sa isi revina cat mai repede. Si vreau si concurenta", a declarat Dan Petrescu, care ar putea ramane, insa, fara Omrani.

Cei de la Erzurumspor i-au facut o oferta, fiind de acord sa-i plateasca un salariu de 500.000 de euro anual, asa cum a cerut atacantul.

Singura problema de care s-au lovit turcii tine de suma de transfer pe care o vor clujenii in schimbul lui Omrani. Oficialii lui Erzurumspor sperau sa-l poata aduce in Turcia gratuit pe francez, insa cei de la CFR nu sunt de acord sa-l lase sa plece fara a incasa o suma importanta, despre care cele doua parti vor discuta in urmatoarea perioada.

Tot din Turcia, campioana Basaksehir este interesata de mijlocasul croat Damjan Djokovic.