Echipa spaniolă FC Barcelona a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Villarreal, în etapa a 26-a din La Liga. Lamine Yamal a reuşit o triplă pentru catalani.

Barcelona mai face un pas spre titlu în La Liga, după 4-1 cu Villarreal!

Cuplul Fermin Lopez – Lamine Yamal a fost unul letal pentru „submarinul galben”. Cei doi au colaborat excelent la primele două goluri ale catalanilor, cu Lopez în rol de servant şi cu Yamal în rol de finalizator.

A fost, aşadar, 2-0 pentru gazde la pauză, golurile fiind marcate în minutele 28 şi 37.

Odată cu reuşita lui Pape Gueye, din minutul 49, a părut că oaspeţii pot pune probleme pe Camp Nou, dar Lamine Yamal şi-a desăvârşit tripla, în minutul 68, iar Lewandowski a închis tabela în minutul 90+1 pentru FC Barcelona – Villarreal 4-1.

Catalanii sunt lideri, cu 64 de puncte, în timp ce Villarreal este a treia, având 51 de puncte.

Clasamentul din La Liga, după Barcelona - Villarreal 4-1: