Se face schimbul anului in Romania?! Cum a comentat Petrea stirea ca Omrani ar veni la FCSB in locul lui Bus

Dorit insistent de CFR si apreciat de Iordanescu, Bus e pe lista campioanei. De asemenea, Omrani e unul dintre stranierii preferati ai lui Becali.

Antrneorul de la FCSB, Toni Petrea, a zambit in momentul in care a fost rugat sa comenteze zvonul. Ptrea a spus ca e la curent cu stirile, fara a se pronunta insa asupra posibilitatii ca afacerea sa aiba loc.

"Am citit si eu chestia asta, dar nu stiu nimic, chiar nu stiu. Atat va spun, ca am citit", a spus Petrea la Digisport.

Cotat acum un an si jumatate la peste 3 milioane de euro de CFR, Omrani traverseaza o criza de forma care ii face pe clujeni sa nu excluda schimbul cu Bus. Golgeter la Medias sezonul trecut, cu Iordanescu antrenor, Bus (28 de ani) nu s-a impus la FCSB, in ciuda asteptarilor uriase ale ros-albastrilor. Omrani (27 de ani) are un singur meci ca titular de la startul sezonului si niciun gol marcat.