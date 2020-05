FABULOS | Un star al lui Manchester City a ratat sansa sa ajunga la clubul de suflet din cauza unui fotbalist din Liga 1: "Mi-au spus ca au un jucator cu profil similar. Era Omrani"

Din articol Riyad Mahrez, star in Premier League

Bilel Omrani i-a furat sansa unui star de la Manchester City de a juca la Marseille.

Riyad Mahrez, fost campion in Premier League cu Leicester si actual jucator la Manchester City, a povestit un episod trist de la inceputul carierei sale de fotbalist.

Pe vremea cand avea doar 18 ani, a fost chemat in probe la Marseille, insa a fost refuzat din cauza actualului jucator de la CFR Cluj, Bilel Omrani.

Omrani avea in acel moment 16 ani si a fost preferat de specialistii clubului din Ligue 1, unde a si evoluat inainte de a face pasul la echipa din Gruia.

"Clubul meu de suflet a fost Marseille. M-au chemat la 18 ani in probe. M-am dus acolo, m-am antrenat, totul mergea bine. Directorul sportiv, Jose Anigo, a venit la mine si mi-a spus ca ma vor. In mintea mea deja era un film, aveam doar 18 ani. M-am dus acasa, ma gandeam deja ca semnez cu Marseile.

Dupa trei-patru zile, Anigo m-a sunat din nou: 'Avem deja un jucator cu un profil similar si nu vrem sa-l blocam'. Era Bilel Omrani", a spus Mahrez pentru beIN Sports.

In ciuda astei povesti dezvaluite de Mahrez, carierele celor doi au avut drumuri cu totul diferite.

Mahrez a facut atunci pasul La Le Gavre, iar dupa trei ani a fost cumparat de Leicester. In 2016 a reusit sa cucereasca cu 'vulpile' titlul in Premier League si sa fie unul dintre cei mai buni fotbalisti ai sezonului.

In 2018, Manchester City platea in schimbul sau 67.8 milioane de euro. Algerianul a reusit sa castige titlul si cu 'cetatenii' in 2019.

