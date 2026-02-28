LIVE VIDEO Leeds - Manchester City, LIVE pe VOYO de la 19:30! Echipa lui Pep Guardiola se poate apropia de Arsenal

Leeds - Manchester City, LIVE pe VOYO de la 19:30! Echipa lui Pep Guardiola se poate apropia de Arsenal Premier League
Leeds - Manchester City este LIVE pe VOYO de la ora 19:30.

leedsPremier LeagueManchester CityVoyoPep Guardiola
Partida Leeds - Manchester City, din runda 28 de Premier League, este sâmbătă, de la ora 19:30 și se vede LIVE pe platforma VOYO și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Leeds - Manchester City, LIVE pe VOYO de la 19:30

Manchester City vine după victoria 2-1 cu Newcastle din runda trecută de Premier League și nu a mai pierdut de patru meciuri consecutive în campionat (trei victorii și un egal). „Cetățenii” se află înaintea acestei etape pe locul doi, la cinci puncte de liderul Arsenal, dar și cu un meci mai puțin disputat.

De cealaltă parte, Leeds se situează pe poziția a 15-a în Premier League și vine după remiza cu Aston Villa, scor 1-1, din runda trecută.

Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria 3-2 a cetățenilor, în turul acestui sezon.

Rodri, dorit de Real Madrid

Madrilenii vor să îi evalueze spaniolului abilitățile fizice până la sfârșitul sezonului pentru a face o mutare decisivă pe piața transferurilor. 

Rodri nu și-a recăpătat încă statutul de titular la Manchester City, după ce a lipsit de pe teren 236 de zile din cauza unei rupturi de ligament încrucișat. El s-a mai confruntat de atunci cu probleme medicale, chiar dacă nu atât de grave. 

Suma stabilită de Manchester City

Manchester City este dispusă astfel să renunțe la serviciile lui Rodri pentru 50 de milioane de euro, după cum informează jurnalistul Ramon Alvarez de Mon pe rețelele sociale. 

Suma este una cât se poate de accesibilă pentru Real Madrid. Președintele Florentino Perez nu ar avea nicio problemă să achite banii respectivi, dacă i se va confirma că Rodri este apt fizic pentru a-i ajuta pe „Los Blancos”. 

Conducerea lui Real Madrid se așteaptă, de asemenea, ca Manchester City să fie mai deschisă pentru vânzarea lui Rodri, concomitent cu apropierea de finalul sezonului curent. 

