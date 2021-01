Dat ca si PLECAT de la CFR Cluj, Omrani s-a prezentat la antrenamente! Primele imagini cu atacantul campioanei la reunirea lotului

Billel Omrani si-ar fi dorit sa plece de la CFR Cluj in aceasta iarna.

Atacantul francez mai are 6 luni de contract cu echipa din Gruia si nu pare deschis spre negocieri.

El i-ar fi informat in saptamanile trecute pe sefii CFR-ului ca nu are de gand sa se prezinte la reunirea echipei, dorindu-si sa prinda un transfer.

In presa s-a vehiculat chiar varianta unui posibil schimb de jucatori intre FCSB si CFR Cluj, notandu-se ca Gigi Becali ar fi vrut sa-l trimita in Gruia pe Sergiu Bus in schimbul lui Omrani. Aceasta informatie a fost negata de patronul ros-albastrilor, care a declarat nu este interesat de aducerea francezului la echipa.

Mai mult decat atat, ros-albastrii au plecat astazi in cantonament, in Turcia, iar Omrani a ramas in Romania.

In aceasta dupa-amiaza, francezul s-a prezentat la reunirea lotului lui CFR Cluj. Campioana Romaniei se va pregati pentru returul sezonului 2020/21 in Romania.