Billel Omrani s-a DECIS pentru ce nationala vrea sa joace! Anuntul facut de atacantul lui CFR

CFR Cluj joaca astazi returul cu Sevilla din saisprezecimile de finala ale Europa League.

Billel Omrani este unul dintre jucatorii straini despre care se zvonea ca ar putea juca la nationala Romaniei, daca isi ia cetatenia. Atacantul lui CFR a decis in privinta viitorului sau si a facut anuntul pentru un site din Africa.



"Obiectivul meu suprem ar fi sa ma alatur echipei nationale a Algeriei. In fiecare zi ma antrenez, incerc sa am cele mai bune statistici posibil pentru a atinge acest obiectiv", a declarat Omrani conform africatopsports.com.